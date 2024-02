Migliori memecoin con un rendimento minimo di 10X nel 2024

Esiste un motivo per cui le memecoin sono gli investimenti preferiti dagli investitori: l’intensa volatilità. Il loro basso punto di ingresso e lo sbalorditivo potenziale di rialzo li rendono i più redditizi, da qui il massiccio interesse.

Dato che gli investitori sono sempre alla ricerca di altcoin promettenti, le migliori meme coin con un rendimento minimo di 10x che non dovresti lasciarti sfuggire nel 2024 sono Pepe (PEPE), Dogecoin (DOGE) e NuggetRush.

NuggetRush (NUGX): un rialzo di 10x dopo il lancio

NuggetRush (NUGX) è stata acclamata come la migliore nuova criptovaluta in cui investire per un buon numero di motivi. Per prima cosa, combina le principali tendenze del panorama delle criptovalute: meme, play-to-earn (P2E), GameFi e NFT. Per questo motivo, l’afflusso di investitori alla prevendita in corso non è una sorpresa.

Inoltre, il suo enorme potenziale di crescita come criptovaluta emergente la rende più interessante. L’ICO è al quinto round e un token ha un prezzo competitivo di 0,018 $. Nel frattempo, gli analisti prevedono un salto di 10x nei primi tre mesi dal lancio, fatto che la rende una delle migliori criptovalute da acquistare ora.

Oltre alla traiettoria rialzista prevista dopo il lancio, un’altra grande attrattiva è la sua novità. Il gioco P2E di prossima uscita avrà un approccio diverso dalla norma, basato sull’estrazione dell’oro e sull’integrazione delle funzionalità di NFT. I giocatori intraprenderanno emozionanti missioni e raccoglieranno asset di gioco, che potranno essere scambiati sul marketplace NFT con oro reale o denaro.

Non sarà solo questo. Come gioco d’impatto, non sarà solo emozioni e divertimento. Infatti, una parte degli acquisti e delle ricompense del gioco sarà destinata al sostegno di cause meritevoli e caritatevoli in tutto il mondo. Per questo motivo, gli investitori e gli appassionati che desiderano far parte di qualcosa di più grande si sono riversati nella prevendita, con l’obiettivo di diventare early adopters.

Pepe (PEPE): preparandosi a salire alle stelle

Pepe (PEPE) è una delle memecoin più popolari. La sua corsa nel secondo trimestre del 2023 è stata memorabile e ha conquistato il mondo delle criptovalute. Considerati diversi cripto milionari creati sulla sua scia, rimane una delle criptovalute di maggior successo della storia.

Nonostante ciò, da quando ha registrato il suo picco, ha subito un graduale declino. Ciò può essere dovuto alle prese di profitto degli investitori – chi non vorrebbe incassare? Inoltre, nel 2024 ha volato sotto i riflettori, visti gli sviluppi interessanti come airdrop di DYM e JUP recentemente conclusi.

In ogni caso, Pepe sta guadagnando slancio e potrebbe essere l’inizio di un’impennata esplosiva, con gli analisti che prevedono un rialzo di 10x. Se non vuoi perderti questa corsa, dopo mesi di attesa, aggiungi subito Pepe al tuo portafoglio e fai HODL.

Dogecoin (DOGE): un potenziale di profitto da 10x

Dogecoin (DOGE) è la prima e più importante meme coin. La sua forte presenza sul mercato delle criptovalute, insieme alla sua vivace community, la rende una delle migliori criptovalute in cui investire. Vantando un notevole potenziale di rialzo, DOGE potrebbe registrare un’onda rialzista da non perdere quest’anno.

Dopo un calo sostanziale rispetto al suo massimo storico (ATH), dall’inglese all-time high, Dogecoin è una buona criptovaluta da acquistare perché ha un notevole margine di crescita. Si prevede che guiderà la prossima frenesia dei meme, grazie al suo status di primo e più dominante token ispirato ai meme. La sua potenziale corsa potrebbe essere ideale per trarre vantaggi significativi.

Al fine di evitare la fear of missing out (FOMO), detta anche paura di perdere l’occasione, in futuro, accumula dei token Dogecoin e fai HODL.

Conclusione

Le memecoin da tenere d’occhio per i guadagni sbalorditivi sono alcuni dei migliori altcoin come Dogecoin e Pepe, e NuggetRush, una delle migliori ICO. Queste criptovalute, con il loro potenziale, sono destinate a salire alle stelle nel 2024, fatto che le rende un investimento interessante. Se vuoi partecipare all’ICO di NUGX in corso, clicca il link sotto.

