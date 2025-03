I migliori Smart TV alla Festa delle Offerte di Primavera su Amazon

Approfitta della Festa delle Offerte di Primavera che ha appena preso il via su Amazon per scegliere la tua nuova Smart TV. Sono tanti i modelli in sconto, con diagonali fino a 85 pollici e prezzi a partire da soli 139 euro. Ecco una selezione.

Festa delle Offerte di Primavera: Smart TV in conto

Iniziamo da un modello top di gamma, quello LG da 65 pollici della serie C4, con pannello OLED e risoluzione 4K, piattaforma webOS e processore α9 Gen7. La trovi in sconto a 1.549 euro ed è la scelta giusta se non accetti compromessi in termini di qualità.

Stessa diagonale, ma dotazione tecnica differente per quella Hisense con refresh rate da 144 Hz e sistema operativo VIIDA. La puoi comprare in offerta a 709 euro.

Se hai la fortuna di avere un salotto dalle dimensioni importanti, c’è la 85E77NQ da ben 85 pollici. Al prezzo finale di 949 euro può rappresentare un vero e proprio affare.

Più piccola, ma non per questo meno soddisfacente, è l’esperienza di visione fornita da questo modello Ultra HD di LG da 43 pollici. Il prezzo di soli 299 euro è davvero stracciato, non lasciarti sfuggire l’occasione.

C’è anche quella Hisense da 50 pollici a soli 339 euro, il giusto compromesso tra compattezza e diagonale ampia.

Stai cercando un televisore smart economico? A soli 139 euro trovi quello Philips da 32 pollici con piattaforma Titan OS con supporto ad Alexa e Assistente Google.

Amazon ha lanciato a mezzanotte la Festa delle Offerte di Primavera, un’occasione imperdibile per approfittare di migliaia di sconti e promozioni su prodotti di ogni genere, fino al 31 marzo. Esplora la sezione dedicata e lasciati sorprendere dalle migliori occasioni.