Soprattutto ora con l’avvento del nuovo digitale terrestre acquistare una Smart TV è sicuramente un investimento a lungo termine. Rispetto alle normali televisioni, infatti, includono la possibilità di vedere contenuti OTT tramite la connessione in Wi-Fi. Dunque, grazie a questi apparecchi di nuova concezione sarà possibile vedere Netflix, Infinity+, DAZN, Prime Video e tutti gli altri servizi multimediali che richiedono l’utilizzo di una connessione ad internet senza dover acquistare dispositivi aggiuntivi come decoder, dongle o altri similari.

Le migliori Smart TV del 2021

Per questa classifica abbiamo scelto ben 8 modelli acquistabili su eBay che secondo noi potrebbero essere adatti alle vostre esigenze. In commercio esistono diverse Smart TV che variano a seconda delle loro funzioni e del rapporto qualità prezzo.

Tra le varie aziende abbiamo selezionato alcuni prodotti di Samsung, LG, Sony e HiSense.

LG CX OLED TV

Il primo televisore che abbiamo scelto è della coreana LG e presenta un display da 55 pollici. Il pannello è di tipo OLED ed offre dei neri perfetti e dei colori altrettanto fedeli, tutto questo grazie ai pixel auto illuminanti.

Il processore proprietario di terza generazione a9 4K con AI è il più performante che l’azienda abbia mai messo in una Smart TV, inferiore solo al suo successore.

L’intelligenza artificiale del chipset imposta in maniera automatica audio e video a seconda del contenuto scelto in modo da avere un’esperienza senza paragoni.

Questa Smart TV supporta nativamente Google Assistant e Amazon Alexa, Apple AirPlay 2 e Apple HomeKit.

Inoltre, la televisione in questione è dotata di Dolby Vision IQ e Dolby Atmos che garantiscono entrambi ottime performance audio e video.

Troviamo preinstallate anche le più comuni app per la fruizione di contenuti streaming come Disney+, Apple TV, Netflix, Chili, DAZN, Infinity+, NOW TV, Prime Video, RaiPlay, Rakuten, YouTube e tanti altri.

Questo televisore supporta sia il DVB-T2 HEVC Main 10 che il DVB-S2.

LG CX OLED TV lo trovi in vendita su eBay a 1321,99 euro

LG A9 OLED55C

Il prossimo prodotto arriva sempre dalla stessa azienda che abbiamo visto prima e non è altro che il fratello maggiore del modello precedente.

Il pannello è sempre di tipo OLED e include la stessa tecnologia dei pixel auto illuminanti che garantiscono una qualità dell’immagine sensazionale.

L’agenzia Intertek ha decretato che gli OLED di LG hanno una fedeltà cromatica pari al 100%.

Questa Smart TV è pensata per vedere film, eventi sportivi ed è ricercata anche dai gamers più esigenti per il pannello OLED di qualità.

Il processore in 4K è sempre l’a9 questa volta però di quarta generazione.

La qualità video è garantita anche dall’HDR 10 Pro oltre al Dolby Vision IQ e alla tecnologia FILMMAKER MODE. Inoltre, anche in questo televisore troviamo Google l’integrazione a Google Assistant, Alexa, Apple AirPlay 2 e HomeKit. Troviamo anche le stese app per vedere i contenuti in streaming che abbiamo visto per il modello precedente.

Inoltre, supporta sia il DVB-T2 HEVC Main 10 per il nuovo digitale terrestre che il tuner DVB-S per la visione satellitare.

LG A9 OLED55C lo trovi su eBay a 1385,99 euro

Samsung Q70T TV QLED

Il prossimo modello è della sudcoreana Samsung. In questo caso il display è di 65 pollici ed è di tipo QLED, nomenclatura proprietaria dell’azienda.

La Smart TV in questione ha un volume colore del 100% grazie alla tecnologia Quantum Dot.

Anche in questo caso, il processore è fatto in casa, infatti, il televisore monta il Quantum 4K che ottimizza al meglio la qualità visiva.

Questo chipset, inoltre, adatta in maniera automatica grazie all’intelligenza artificiale i contenuti video ed elimina eventuali rumori presenti. È dotato anche di una tecnologia che offre un’esperienza immersiva ancora più avvolgente grazie alla regolazione automatica della luminosità.

Samsung Q70T TV QLED è in vendita a 1904,00 euro su eBay

Samsung QN900A Neo QLED 8K

Il quarto prodotto arriva sempre dalla sudcoreana Samsung. In questo caso siamo di fronte ad un flagship da 65 pollici con pannello QLED 8K.

Il processore che troviamo montato in questa Smart TV è il Neo Quantum 8K che garantisce immagini spettacolari grazie anche all’intelligenza artificiale ed a 16 reti neurali.

Inoltre, il prodotto in questione è praticamente borderless, ossia quasi privo di cornici. Questo offre un’esperienza di visione mai vista prima.

Questa Smart TV è adatta anche per il gaming, infatti, con la tecnologia Motion Xcelerator Turbo+ sarà possibile giocare in 4K fino a 120 Hz di refresh.

Samsung QN900A Neo QLED 8K è in vendita su eBay a 4936,10 euro

Samsung Q80T QLED TV Smart TV

La prossima televisione è sempre da 75 pollici di diagonale ed è anch’essa prodotta da Samsung.

Monta lo stesso processore del Q70T TV QLED e quindi offre un’esperienza di visione in Ultra HD davvero sorprendente.

Anche in questo caso troviamo sempre la tecnologia Quantum Dot che garantisce immagini ad alta risoluzione con il 100% di volume colore.

Possiamo dire che questo televisore ha un ottimo rapporto qualità prezzo.

La qualità e fedeltà della visione è garantita dalla tecnologia Quantum HDR 1500 con HDR10+.

Inoltre, con il Direct Full Array la regolazione del contrasto avviene in maniera intelligente e rende i neri più ricchi.

Samsung Q80T QLED TV lo trovi su eBay a 2090,30 euro

Sony Bravia KE-48A9 Smart TV

Il prossimo prodotto è invece della giapponese Sony, azienda che ci ha da sempre abituato a prodotti di una qualità superiore.

La Smart TV in questione supporta la visione in 4K HDR e monta un display OLED da 48 pollici.

Grazie al sistema operativo Android TV integrato offre la possibilità di gestire ed installare una miriade di applicazioni.

Inoltre, supporta Apple AirPlay, HomeKit ed anche la possibilità di vedere contenuti dal proprio dispositivo grazie alla feature Chromecast Built-In integrata.

A livello visivo, Sony nelle sue Smart TV riproduce una gamma cromatica più precisa ed elevata con la tecnologia Triluminos.

Inoltre, con la tecnologia 4K X-Reality PRO i contenuti in Full HD saranno molto simili a quelli in Ultra HD.

La Smart TV in questione è consigliata dalla stessa Netflix per le sue prestazioni elevate ed include quindi un’app dedicata ed ottimizzata.

Sony Bravia KE-48A9 è su eBay a 1418,03 euro

Smart TV Hisense 70A7100F

L’ultimo prodotto di questa classifica arriva dall’azienda cinese Hisense, fresca di sponsor ad Euro 2020.

Il televisore è un ottimo compromesso per chi non ha molto denaro da investire, questo perché con meno di 800 euro vi porterete a casa una Smart TV in 4K davvero molto interessante.

La televisione HiSense che vi presentiamo oggi è adatta per vedere contenuti in 4K HDR, in streaming ed anche per giocare con le vostre console preferite.

Anche in questo prodotto più economico rispetto ai precedenti troviamo la tecnologia UHD Upscaler che adatta il contenuto video all’Ultra HD garantendo una qualità visiva superiore e molto simile ad uno in 4K oltre all’HDR HLG 10+.

Il telecomando ha dei tasti dedicati che permettono di accedere in un solo tocco a Netflix, Prime Video, YouTube, Rakuten, TIM Vision e RaiPlay. Inoltre, questo apparecchio è certificato per la visione di tivùsat tramite Cam.

Hisense 70A7100F è in vendita su eBay a 752,45 euro