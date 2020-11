I migliori SSD in offerta nella settimana del Black Friday

Se volete velocizzare il vostro PC senza impegnarvi troppo o spendere grandi cifre, mettere un disco SSD al posto del vostro HDD può essere veramente una mossa vincente. Infatti i dischi SSD sono molto più veloci dei normali hard disk e rendono il PC più reattivo e prestazionale. Vediamo nel dettaglio le migliori offerte dedicate al Black Friday e presenti su Amazon.

SSD in offerta: l’imbarazzo della scelta tra interni ed esterni

Iniziamo con i Crucial MX500 con interfaccia SATA 2.5. Questi SSD garantiscono una velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 560/510 MB/s su tutti i tipi di file e Letture/Scritture casuali fino a 95k/90k su tutti i tipi di file. Sono dotati di accelerazione hardware grazie alla tecnologia NAND 3D Micron e protezione integrata sia per evitare che l’interruzione dell’alimentazione possa cancellare le attività in corso, sia per la protezione dei dati grazie alla crittografia basata su hardware AES 256 bit. In offerta sono presenti sia la versione da 1 TB che da 2 TB.

Continuiamo con un altra unità SSD con interfaccia SATA 2.5, ovvero Samsung MZ-76E2T0 860 EVO. Queste presentano una velocità di lettura sequenziale fino a 550 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 520 MB/s. Sono compatibili con interfaccia SATA 6 Gb/s e retrocompatibili con SATA 3 Gb/s e SATA 1.5 Gb/s. Sfruttano inoltre una tecnologia V-NAND brevettata da Samsung che offre fino a 2400 TBW. In offerta sono presenti sia la versione da 500 GB che da 2 TB.

Restando sempre in casa Samsung, saliamo di categoria con le Samsung T7 MU-PC500R, ovvero SSD con altissime prestazioni, ma destinate ad un uso esterno. La velocità di trasferimento è garantita fino a 1.050 MB/s, 9.5 volte più veloce di un HDD tradizionale e il tutto grazie anche all’interfaccia USB 3.2 Gen 2 (fino a 10 Gbps) retrocompatibile con USB 2.0 e 3.0. La scocca in metallo permette di sopportare cadute fino a 2 m di altezza. Presente anche una protezione con password opzionale e encription hardware AES 256 bit. In offerta sono presenti le versioni da 500 GB, 1 TB e 2 TB.

Tra gli SSD esterni troviamo anche il Crucial CT1000X8SSD9 X8 che garantisce alte velocità di lettura fino a 1050 MB/s e funziona con Windows, Mac, iPad Pro, Chromebook, Android, Linux, PS4 e Xbox One con connettori USB-C 3.2 Gen2 e USB-A. Il design elegante e resistente, con nucleo unibody in alluminio anodizzato resiste a temperature estreme, urti, vibrazioni e cadute fino a 2 metri di altezza. Il dispositivo è supportato da Micron, uno dei maggiori produttori di archiviazione flash globali. In offerta le versioni da 500 GB, 1 TB e 2 TB.

Concludiamo con gli storage SSD NVMe per uso professionale e gaming. Iniziamo con la Western Digital WD Black SN750 con velocità di trasferimento fino a 3.470 MB/sec per tempi di caricamento più rapidi e design lineare con dissipatore di calore per migliorare l’esperienza di gioco e contribuire a mantenere velocità straordinarie. Inoltre l’esclusiva dashboard SSD WD Black migliora le prestazioni di gioco e garantisce affidabilità e sicurezza in ogni condizione. In offerta le versioni da 500 GB, 1 TB e 2 TB.

Per ultima, ma non per importanza, la Crucial P5 CT2000P5SSD8 sviluppata con l’innovativa tecnologia basata su 3D NAND e driver di nuova generazione con le quali può raggiungere una velocità massima di lettura e scrittura di 3400/3000 MB/s, superando i limiti della tecnologia PCIe Gen 3 NVMe. Ideale per appassionati di informatica, designer professionisti e gamer esperti. L’accelerazione dinamica della scrittura, la correzione degli errori e la protezione termica adattativa ottimizzano le prestazioni e la durata del sistema. In offerta la versione da 2 TB.