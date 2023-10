Il Software Developer è una figura professionale molto richiesta nel panorama lavorativo attuale. Il ruolo che va a ricoprire lo sviluppatore comporta una serie di sfide, tra cui la gestione di progetti complessi, la scrittura di codice di alta qualità, la creazione di documentazione e la risoluzione di problemi. Fortunatamente, l’intelligenza artificiale può fornire un aiuto prezioso, offrendo strumenti che possono automatizzare, semplificare e migliorare molte delle attività quotidiane degli sviluppatori. Esistono numerosi strumenti basati sull’intelligenza artificiale disponibili online che possono aumentare la produttività, la qualità e la soddisfazione nel lavoro. Ecco quali sono i migliori strumenti AI del 2023 per i Software Developer.

Stepsize AI: assistente AI

L’intelligenza artificiale può gestire diversi aspetti del lavoro per gli sviluppatori e non solo, uno strumento particolarmente utile in questo contesto è Stepsize.

Stepsize offre una piena visibilità sui problemi imminenti nel codice, permettendo di risolverli in anticipo, prima che diventino critici per i progetti.

Inoltre, analizza il lavoro dando priorità ai miglioramenti del codice con voti e stime di priorità. Questo permette di raggiungere immediatamente i problemi chiave durante la realizzazione di un progetto. Ma non solo, Stepsize AI crea allineamento fornendo report settimanali automatici e personalizzati, sviluppando il contesto relativo ai progetti e agli obiettivi. In questo modo crea una connessione tra compiti, attività e risultato finale. Inoltre, Stepsize permette di creare e monitorare i problemi del codice direttamente dagli editor VS Code o JetBrains.

Mintlify Writer: documentazione automatica

Mintlify Writer è uno strumento fondamentale per qualsiasi sviluppatore che cerca di semplificare e migliorare il processo di documentazione del codice. Questo strumento è in grado di generare automaticamente documentazione per il codice durante lo sviluppo, fornendo descrizioni pertinenti e semplificando il processo di documentazione. Le sue funzionalità permettono di ottenere una documentazione completa, compatibile con una varietà di linguaggi di programmazione. Inoltre, l’uso di Mintlify Writer è intuitivo e semplice, con la possibilità di essere attivato in pochi passaggi pratici. Funziona con diversi editor di codice, rendendolo un complemento versatile per qualsiasi ambiente di sviluppo.

Phind: la ricerca intelligente

Phind è un motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale, progettato specificamente per gli sviluppatori. Si parla di un motore di ricerca intelligente per semplificare le ricerche, rendendo più facile per gli sviluppatori trovare risposte. Phind si distingue per la sua capacità di fornire informazioni tecniche precise e aggiornate.

Il motore di ricerca intelligente è il reale supporto tecnico che offre risposte specializzate per le domande sulla codifica. A differenza dei motori di ricerca generici, restringe i risultati a ciò che è più utile per gli sviluppatori, questo va ridurre le tempistiche e migliora la produttività

AudioPen

AudioPen è lo strumento di trascrizione rivoluzionario, anche in questo caso è alimentato dall’intelligenza artificiale, per trasformare anche il modo in cui gli sviluppatori documentano il loro codice. Lo strumento è in grado di generare automaticamente qualsiasi tipo di documentazione, non si limita a trascrivere semplicemente le parole, ma trasforma i pensieri anche più disordinati, in note coerenti e ben formulate. Questo strumento offre un’alternativa innovativa alle tradizionali app per prendere appunti basate su testo, concentrandosi invece sull’input vocale. In questo modo è possibile rendere il processo di documentazione più fluido e intuitivo. AudioPen nasce con lo scopo di mettere su carta i propri pensieri. Trasformando qualsiasi nota vocali in un testo pronto per la pubblicazione che sia un email, una nota o una documentazione più complessa.

Bloop

Un altro strumento è Bloop che offre una navigazione del codice più fluida, permettendo agli sviluppatori di trovare rapidamente informazioni su modelli e librerie esistenti. Lo strumento, al contrario di altri moduli di navigazione basati sull’AI, permette di ottenere risposte alle query in modo più intuitivo ma soprattutto specifico.

Infatti, è stato progettato per assistere nella comprensione e nella navigazione della base di codice, per offrire un modo unico di trovare parti specifiche di codice o funzioni all’interno di una base di codice. Questo strumento non solo fornisce un riepilogo di segmenti di codice complessi, facilitando la comprensione del codice e rendendo i processi di revisione più rapidi, ma consente anche azioni di follow-up immediate sulla codebase dopo una query di ricerca. Questo lo rende particolarmente utile per effettuare modifiche o aggiornamenti rapidi.

Otter.ai

Otter.ai è uno strumento di intelligenza artificiale che permette di registrare, trascrivere e condividere le conversazioni vocali, come ad esempio le riunioni. Ideale per migliorare la produttività, la comunicazione e l’apprendimento. Lo strumento si basa su un modello di linguaggio naturale che riconosce e trascrive la voce in tempo realo che sianoo riunioni, lezioni, interviste o altro, e di accedere alle trascrizioni in formato testuale o audio.

Otter.ai permette anche di procedere con la modifica come evidenziare, commentare e condividere le note con altri utenti, utilissimo per un lavoro completo e pratico. Otter.ai è disponibile come app per smartphone o tablet, come estensione per il browser Chrome o come integrazione con altre app come Zoom, Microsoft Teams o Google Meet.

RegexGPT

Infine, RegexGPT lo strumento utile per automatizzare la creazione di espressioni regolari complesse. Per procedere, basterà inserire una stringa e il valore previsto e il sito genererà il codice corrispondente.

Inoltre, è possibile testare RegEx su vari esempi di testo per vedere il suo funzionamento. Il sito offre anche una guida interattiva per imparare le basi delle espressioni regolari e alcuni esempi comuni di uso. Uno strumento ideale per semplificare il complesso compito di scrivere e comprendere le espressioni regolari.