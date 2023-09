I migliori strumenti AI gratuiti per la progettazione grafica

La realizzazione di un progetto grafico richiede creatività, competenza e attenzione ai dettagli, oltre le ore di lavoro, risorse e strumenti. Il futuro però offre degli strumenti molto interessanti grazie ai progressi nell’intelligenza artificiale. I designer, e non solo, possono ora usufruire di una vasta gamma di strumenti gratuiti basati sull’IA che facilitano il loro processo creativo, aumentano la produttività e rendono i progetti unici. Per farlo bisogna usare le piattaforme giuste, ecco allora alcuni strumenti AI gratuiti per la progettazione grafica, che permetteranno di creare loghi, flyer, poster, banner, infografiche e molto altro in modo semplice e rapido.

Canva: progettare con l’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale ha rivoluzionato il mondo e anche la progettazione grafica ne fa parte. Tra i primi strumenti troviamo Canva, uno dei più famosi e usati strumenti AI per la progettazione grafica. Canva è una piattaforma ideale sia per i professionisti che per i dilettanti, perché permette grazie all’intelligenza artificiale di utilizzare funzionalità come la rimozione automatica dello sfondo, suggerimenti sulla tavolozza dei colori e consigli sugli elementi di progettazione. Inoltre, è possibile creare vari tipi di contenuti visivi, come presentazioni, social media post, curriculum, biglietti da visita e molto altro. Inoltre, è possibile scegliere tra migliaia di modelli predefiniti o partire da zero, personalizzare i progetti con testi, immagini, icone, forme, colori e filtri. Oppure per un’esperienza più completa è possibile usare la funzione “Suggerimenti di design” per ottenere dei consigli su come migliorare il tuo design.

Pixlr il fotoritocco AI

Proseguendo con Pixlr uno strumento AI per il fotoritocco online, che permette di modificare le foto con vari effetti, filtri, regolazioni e strumenti avanzati. Tra le funzioni più interessanti è presente “Rimozione dello sfondo” per eliminare lo sfondo alle foto in modo automatico e preciso, così da trasformare le immagini e ottenere facilmente risultati di livello professionale. Per un’esperienza ancora più completa è disponibile anche una versione a pagamento con un editor professionale con più opzioni e funzionalità.

Progettazione vettoriale con Gravit Designer

Un altro strumento è Gravit Designer utile per progettazione vettoriale con funzionalità assistite dall’intelligenza artificiale per i grafici che permette di creare loghi, icone, illustrazioni, animazioni e molto altro. Gli strumenti di disegno disponibile sono diversi, tra questi la trasformazione, l’allineamento e l’organizzazione per creare innovativi design. È disponibile la funzione “Smart Shapes” per inserire delle forme intelligenti che si adattano a ogni stile. Il suo scopo è quello di migliorare la modalità di lavoro grazie alle sue funzionalità automatiche basata sull’intelligenza artificiale.

Vectr: creazione di grafiche in modo semplice

Vectr è uno strumento AI per la progettazione vettoriale che sfrutta l’intelligenza artificiale per semplificare il processo di progettazione. Con le sue funzioni permette di creare grafiche semplici per il web o la stampa. Inoltre, offre controlli intuitivi e assiste i progettisti nella creazione di progetti basati su vettori per loghi, icone e illustrazioni. Ma non solo, sono presenti anche delle funzioni per condividere i progetti con altre persone e collaborare in tempo reale.

Intelligenza artificiale e video: Vista create

Per quanto riguarda i contenuti visivi animati e statici è presente Vista create è uno strumento AI per la creazione di contenuti visivi. Lo strumento ideale per creare video, banner, flyer, poster e non solo. Cresso presenta oltre 50 000 modelli predefiniti o a partire da zero. Inoltre, è possibile personalizzare i progetti con testi, immagini, video, animazioni, adesivi, icone e musica.

Figma progettazione in collaborazione

Figma è uno strumento di progettazione che incorpora l’intelligenza artificiale per il lavoro di progettazione collaborativa. Il suo sistema permette di creare prototipi design interattivi per il web, il mobile e il desktop. Figma nasce per consentire una collaborazione perfetta tra progettisti e sviluppatori, semplificando il processo dalla progettazione allo sviluppo. Sono presenti gli strumenti base di disegno, testo, colore e layout per creare i tuoi design, ma anche funzioni come “Auto Layout” per adattare i design a diverse dimensioni e risoluzioni. Oppure, usufruire della “Dev Mode” per accedere a un editor professionale con più opzioni e funzionalità.

Design Wizard: AI facile all’uso

Design Wizard è uno strumento AI per la progettazione grafica si distingue da tutti per la sua semplicità d’uso. Design Wizard è di fatto uno strumento facile e veloce da usare, che aiuta a creare dei contenuti visivi professionali e accattivanti. Lo strumento AI permette di creare vari tipi di contenuti visivi per social media, presentazioni e campagne di marketing. La piattaforma presenta diverse funzioni intelligenti che lo rendono ottimale per produrre rapidamente grafiche professionale, tra qui i suggerimenti di progettazione generati dall’intelligenza artificiale. Tra questi è possibile ridimensionare i progetti per adattarli a varie piattaforme di social media, risparmiando tempo e fatica per i progettisti. Inoltre, è possibile scegliere tra migliaia di modelli, immagini e video, oltre i strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

BeFunky il fotoritocco intelligente

BeFunky è uno strumento AI per il fotoritocco e la creazione di collage online, in grado di combinare le foto con vari effetti, filtri, regolazioni e strumenti avanzati come il ritaglio intelligente, gli effetti con un clic e l’abbellimento automatico. Le funzioni si basano sull’AI e sono in grado di creare immagini creativi in modo veloce, combinando il fotoritocco, la progettazione grafica e la creazione di collage.