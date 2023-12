I migliori strumenti AI per i creator

Un creator di successo deve effettivamente lasciare un’impronta distintiva e seguire l’evoluzione dei nuovi metodi di comunicazione, che includono l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Per coloro che generano contenuti, sia sui social media che altrove, è cruciale mantenersi aggiornati e adottare gli strumenti online più avanzati e innovativi. L’intelligenza artificiale, senza dubbio, offre un supporto che consente di espandere e ottimizzare il proprio percorso creativo. Oltre a catturare l’attenzione degli utenti verso i contenuti prodotti, indipendentemente dal loro scopo finale. Che si tratti di redigere testi, programmare post sui social media, o gestire le operazioni dietro le quinte di un’attività digitale, l’AI sta diventando indispensabile. In ogni caso, ecco alcuni dei migliori strumenti AI per creare dei contenuti accattivanti e coinvolgenti.

GrowthBar il generatore di contenuti online

Il testo è un elemento cruciale per catturare l’attenzione di un utente, sia che si tratti di un blog o della pagina di un influencer. L’integrazione dell’intelligenza artificiale offre un supporto significativo nella scrittura, facilitando la creazione di contenuti vari, come articoli per blog, post per i social media e e-mail. Tra gli strumenti di scrittura basati sull’AI, GrowthBar si distingue come uno strumento di marketing che consente di effettuare ricerche di parole chiave, redigere contenuti e ottimizzarli direttamente all’interno dell’applicazione. Tutte funzioni che eliminano la necessità di utilizzare più programmi separati per la ricerca e la creazione di contenuti.

La piattaforma offre la possibilità di ottenere una vasta gamma di testi, dalle descrizioni di prodotti a paragrafi semplici, articoli completi, e-mail commerciali e altro ancora. Le funzionalità sono variegate: si può sfruttare il Content Generator per creare contenuti personalizzati, ottenere suggerimenti per collegamenti interni, o redigere paragrafi e testi più lunghi e complessi in base alle esigenze. Per chi non è interessato a testi lunghi e complessi partendo da zero, GrowthBar è lo strumento AI ideale in quanto offre anche la possibilità di riscrivere paragrafi e frasi durante la fase di scrittura. Inoltre, è disponibile un’estensione per Chrome che consente di gestire tutte le funzioni direttamente dal browser. La piattaforma offre una prova gratuita di 7 giorni; successivamente, è necessario valutare i vari abbonamenti disponibili e scegliere quello più adatto alle proprie esigenze, tenendo conto delle limitazioni e delle funzionalità offerte.

WriteSonic per una scrittura controllata

Tra gli strumenti AI dedicati alla scrittura, WriteSonic si rivela particolarmente efficace nella creazione di contenuti. WriteSonic è uno strumento che rappresenta un supporto ideale per chi opera nel settore digitale, fornendo costantemente spunti originali per testi avvincenti e coinvolgenti. Ma non solo, WriteSonic risponde alle esigenze specifiche, adattandosi anche a un determinato marchio o genere di contenuto digitale, rendendo il tutto personalizzato e unico.

Oltre alla possibilità di personalizzare parametri fondamentali quali lo stile di scrittura, il tono, il ritmo, la struttura e la voce narrativa. Nello specifico, le funzionalità principali di WriteSonic includono la generazione di materiale di marketing per un marchio in tempi brevi, la produzione automatica di post per blog e la redazione di articoli ottimizzati in pochi istanti. WriteSonic, oltre a essere eccellente, offre una comoda e spesso necessaria integrazione con piattaforme come WordPress e Zapier, semplificando ulteriormente il flusso di lavoro digitale.

CopyAI lo strumento AI per creare testi per ogni settore

CopyAI si distingue come uno degli strumenti AI più noti e si rivela un prezioso alleato per la creazione di testi pubblicitari digitali, contenuti per i social media, descrizioni di prodotti, testi per siti web, contenuti e-commerce, articoli per blog e testi promozionali. Un vantaggio significativo di CopyAI è la disponibilità di una versione gratuita che consente di sfruttare le sue funzionalità senza costi aggiuntivi.

CopyAI agevola inoltre la stesura di contenuti personalizzati per diversi scopi, permettendo di elaborare testi in modo efficiente e rapido. Infatti, sarà sufficiente personalizzare l’output del testo e allinearlo alle linee guida del marchio. Questo processo permette di focalizzare l’attenzione sui punti chiave o sul tono desiderato del contenuto, ottenendo così dei testi ideali per attirare il pubblico.

PepperContent la pianificazione intelligente

Spostando invece l’attenzione alla necessità di ottenere anche una pianificazione ottimale dei contenuti, è consigliabile integrare l’uso di strumenti AI come PepperContent. La piattaforma di content marketing, basata sull’intelligenza artificiale, consente di pianificare e collaborare con il team di marketing per centralizzare strategia e pianificazione dei contenuti.

PepperContent si rivela uno strumento prezioso per marchi e professionisti del marketing che mirano a collaborare efficacemente con il proprio team, generare contenuti, monitorare le metriche e il ROI, nonché gestire SEO e marketing dei contenuti su un’unica piattaforma in oltre 45 lingue. Grazie all’apprendimento automatico, PepperContent fornisce informazioni rilevanti per i contenuti pubblicati e offre suggerimenti mirati per le azioni successive.

WriteMe.Ai la piattaforma AI completa

Infine, WriteMe.Ai si presenta come una soluzione all’avanguardia nel panorama degli strumenti di scrittura AI, offrendo una gamma di funzionalità che vanno dalla chat con intelligenza artificiale alla scrittura SEO, fino alla creazione di contenuti multilingue. WriteMe.Ai è uno strumento completo di scrittura AI che non solo facilita la creazione di contenuti, ma offre anche funzionalità avanzate per la scrittura SEO e la gestione dei progetti, rendendolo l’alleato ideale per chi desidera ottimizzare il proprio processo creativo e incrementare la produttività.

Un plus è la possibilità di interagire con la chat AI di WriteMe.Ai per ottenere risposte pertinenti e nuove idee per i contenuti, che rappresenta un valore aggiunto significativo. Ma lo strumento non è limitato a una specifica categoria di creatori, ma si adatta perfettamente alle esigenze di blogger, scrittori, esperti di marketing e creativi. Sono infatti molteplici le funzioni presenti come il project manager, l’editor di contenuti integrato, il salvataggio automatico, i modelli di marketing, gli strumenti freelance e l’intelligenza artificiale per l’e-commerce.

La varietà di funzioni di WriteMe.Ai lo rendono il supporto ideale per semplificare il processo di scrittura e stimolare la creazione di contenuti di alta qualità.Inoltre, WriteMe.Ai dispone di strumenti AI per la generazione di contenuti, capaci di creare proposte di offerta, descrizioni di lavoro, FAQ e altro ancora in pochi minuti. La piattaforma è anche un’ottima risorsa per creare biografie di profilo, script video e idee per contenuti su YouTube, una piattaforma essenziale per certi professionisti. Per sfruttare appieno le sue funzionalità, è possibile installare l’estensione WriteMe.Ai per Chrome e generare contenuti utilizzando semplici comandi. In conclusione,