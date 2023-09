5 generatori di testo AI per trovare l'ispirazione giusta

Gli strumenti AI ha conosciuto una rapida evoluzione grazie a innovazioni tecnologiche rivoluzionarie e alla maggiore disponibilità di dati, e questo fenomeno è particolarmente evidente nel campo dei generatori di testo AI. Sia per i blogger alla ricerca di un metodo rapido per generare idee per i titoli, sia per gli scrittori che desiderano migliorare la qualità della propria scrittura, i generatori di testo AI possono offrire un valido supporto nel loro percorso creativo.

I migliori 5 generatori di testo AI per stimolare la creatività

La creatività è una capacità fondamentale per chiunque voglia esprimere la propria personalità, comunicare le proprie idee o creare qualcosa di originale. Tuttavia, a volte può scarseggiare o essere bloccata da ostacoli come la mancanza di tempo, di ispirazione o di feedback. Per fortuna, esistono degli strumenti basati sull’intelligenza artificiale che possono aiutare a generare testi creativi in modo semplice e veloce. Il consiglio però, è di non affidarsi mai completamente agli strumenti AI, che sono sicuramente un ottimo punto di partenza, ma non di arrivo. E soprattutto: verificare, verificare, verificare.

1. Poe

Poe è uno strumento che permette di chattare con diverse intelligenze artificiali (Claude, GPT-4, ChatGPT, ecc.) che possono generare testi in vari stili, generi e lingue. Il chatbot è stato creato da Quora, una piattaforma di domande e risposte online. Poe ha diversi vantaggi rispetto ad altri chatbot, come la possibilità di accedere a vari modelli predefiniti o personalizzati, di modificare il tono, la personalità e il livello di creatività dell’AI, di ricevere suggerimenti o feedback, o di divertirsi con una conversazione immaginaria. Poe è in grado di scrivere contenuti di vario tipo (post, saggi, poesie, canzoni), ma anche codice.

2. Copy.ai

Copy.ai è uno strumento di intelligenza artificiale che aiuta a generare testi per vari scopi, come marketing, branding, social media, blogging e altro. Si può scegliere tra decine di modelli predefiniti, come slogan, titoli, descrizioni, nomi, bio e altro, oppure creare il proprio modello personalizzato. Il chatbot è utile per trovare idee originali, risparmiare tempo, migliorare la propria scrittura o testare diverse opzioni.

Tra i tipi di testo che il chatbot può generare, ci sono:

Email personalizzate: è in grado di generare email personalizzate con dati reali, usando il modello Chat by Copy.ai o altri modelli specifici per le email. Si può scegliere l’URL di LinkedIn del destinatario, il tono, lo scopo e il chatbot genererà un’email personalizzata.

Articoli: può generare articoli anche lunghi in diverse lingue, argomenti e stili, usando il modello Chat by Copy.ai o altri modelli specifici per gli articoli, come Blog Post o Content Brief. Si può scegliere la parola chiave, il titolo, la tesi, il numero di paragrafi, le fonti da citare, e il chatbot farà tutto il resto.

Riassunti di video: aiuta a generare riassunti di video in diverse lingue, usando il modello Chat by Copy.ai o altri modelli specifici per i video, come Video Summary o Video Script. Si possono scegliere l’URL di YouTube del video e il numero di punti chiave.

Annunci pubblicitari: è capace di generare annunci pubblicitari in diverse lingue, piattaforme e obiettivi, usando il modello Chat by Copy.ai o altri modelli specifici per gli annunci, come Ad Copy o PPC Ad. È possibile scegliere il prodotto, il pubblico, il beneficio, la piattaforma, e il chatbot Copy.ai genererà un annuncio pubblicitario.

3. Writesonic

Per chi cerca un generatore di testo AI basato sui modelli GPT 3.5 e GPT 4 di OpenAI, che produca un testo realistico e abbia numerose funzioni aggiuntive, Writesonic è una buona opzione.

Writesonic offre vari strumenti di scrittura AI per diversi scopi, come articoli, idee, slogan e altro. Il testo generato dall’intelligenza artificiale di Writesonic è molto naturale e si possono ottenere facilmente più varianti per scegliere la migliore. Inoltre, si possono personalizzare gli strumenti di IA in base alle proprie esigenze. Per esempio, si possono selezionare la lingua, la piattaforma, il tono e il pubblico per adattare il testo al proprio contesto.

4. Rytr

Rytr è un generatore di testo AI che utilizza GPT-3 di OpenAI per facilitare la generazione di idee di contenuto in modo rapido e semplice.

Rytr ha un’unica pagina di creazione del documento, dove si può facilmente scrivere, modificare e utilizzare i suoi strumenti di intelligenza artificiale. Durante la scrittura, è possibile evidenziare il lavoro per ampliarlo, accorciarlo, parafrasarlo o controllarne la grammatica, tra le altre opzioni. In alternativa, consente di generare direttamente nuove idee di contenuto attraverso una serie di strumenti basati sul caso d’uso. Si può spaziare dalla generazione di idee per i blog alla creazione di casi d’uso personalizzati.

5. ChatGPT

ChatGPT è probabilmente il generatore di testo AI più conosciuto al momento. Ha una buona reputazione perché è un chatbot in grado di simulare una conversazione su quasi qualsiasi argomento. È stato anche integrato in Bing e in molti altri servizi.

ChatGPT può essere usato anche per generare testo creativo. Se si ha bisogno di ispirazione o si vuole cambiare il tono, si può sempre chiedere al chatbot di OpenAI di esprimere le sue idee in diversi stili, generi e lingue. Tuttavia, è meno specializzato dei generatori di testo AI dedicati, perché nasce come chatbot generico, che ha una maggiore flessibilità.

Lavorare in modo più intelligente, non di più…

La generazione di testo AI è un campo in continua evoluzione, che offre molte possibilità per creare contenuti originali e accattivanti. Tra i vari strumenti disponibili, questi cinque generatori di testo AI si distinguono per le loro caratteristiche e vantaggi. Tutti offrono una prova gratuita, che permette di testare le loro funzionalità e scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Si tratta di un’opportunità da non perdere per chi vuole sperimentare la potenza dell’intelligenza artificiale applicata alla scrittura.