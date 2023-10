I migliori strumenti AI per le piccole imprese

L’intelligenza artificiale è una risorsa preziosa anche per le piccole imprese, che possono usufruire di piattaforme e servizi utili e interattivi, ma soprattutto che agevolano il tempo e la velocità di determinate operazioni. Gli strumenti AI permettono di aumentare la produttività, in alcuni casi anche ridurre i costi, grazie all’automatizzazione di alcune attività. Inoltre, l’intelligenza artificiale permette di generare dei servizi clienti personalizzati, ottenendo così anche una maggiore redditività. Tutto questo è possibile solo utilizzando i mezzi di intelligenza artificiale adeguati e in linea con le proprie attività. Ecco quali sono i migliori strumenti intelligenti per le piccole imprese.

Upmetrics come creare un business Plan

Upmetrics è uno strumento ideale per le piccole imprese che vogliono creare un business plan efficace e professionale, senza dover spendere troppo tempo o denaro. Upmetrics nasce per trasformare tutte le idee in realtà, usando l’intelligenza artificiale e creare un business plan in modo rapido e automatico. Con Upmetrics si ha la possibilità di accedere a 400 esempi di piani aziendali, così da poter scegliere la strada giusta per ogni progetto. Ma anche, sintetizzare gli aspetti più importanti di un progetto, come la visione, la missione, i prodotti o servizi, il mercato, la strategia, il team e i finanziamenti.

Upmetrics può suggerire le sezioni da includere, i punti chiave da evidenziare, le domande da rispondere e gli errori da evitare. Inoltre, per maggiori informazioni è possibile seguire dei tutorial video e della documentazione, per imparare a usare la piattaforma in modo intuitivo e veloce. Per procedere, basta registrarsi al servizio e iniziare a scrivere il proprio business plan, usando l’intelligenza artificiale per generare i contenuti. Infatti, offre la possibilità di provare gratuitamente il servizio per 14 giorni, senza bisogno di inserire i dati della carta di credito. Dopo il periodo di prova, basterò scegliere tra diversi piani e prezzi, in base alle esigenze.

ClickUp come gestire i progetti

ClickUp è un software di gestione che aiuta le piccole imprese a gestire i progetti, la collaborazione, la pianificazione e le attività. Il software offre oltre 100 strumenti basati sull’intelligenza artificiale per velocizzare il flusso di lavoro e aumentare la produttività. Inoltre, ClickUp permette di connettersi con altre app come Slack, Zoom e molte altre, per integrare e sincronizzare i dati e le comunicazioni.

A differenza di altre piattaforme, ClickUp è un servizio un po’ più complesso, che richiede una certa curva di apprendimento e un supporto per l’assistenza. ClickUp ha anche un prezzo maggiore rispetto ad altri servizi, e non offre una versione gratuita. Inoltre, il supporto AI è disponibile solo per i membri a pagamento, che possono scegliere tra diversi piani e funzionalità.

Jasper AI generatore di testi

Scrivere non sarà più un problema con Jasper AI la piattaforma in grado di generare testi per i social media, i blog, la descrizione dei prodotti e altro ancora, in modo rapido e creativo. Jasper AI si basa su 50 modelli di scrittura e supporta oltre 30 lingue e si integra con altri strumenti utili, come Grammarly e Surfer SEO, per migliorare la grammatica e l’ottimizzazione dei tuoi contenuti. Ma non solo Jasper AI offre diverse funzionalità avanzate, infatti; è in grado di completare automatica un testo, suggerendo delle parole o delle frasi in base al contesto e allo stile. Jasper AI permette di ridurre il tempo e di azzerare i momenti di blocco per quanto riguarda la creazione di un contenuto da condividere.

Tra le altre funzionalità, può tradurre velocemente un testo in una qualsiasi delle lingue supportate, mantenendo la coerenza e la qualità del contenuto. Jasper AI è uno strumento potente e versatile, che può aiutarti a creare contenuti originali e accattivanti per qualsiasi business. Ma è importante tenere in considerazione tutti i limiti presenti, tra questi la difficoltà di generare testi tecnici e con contenuti ben studiati. Infatti, Jasper AI non è in grado di produrre testi che richiedono una conoscenza approfondita di un argomento specifico o di una terminologia specialistica. Inoltre, non è possibile testare lo strumento in quanto non è presente un piano gratuito. Jasper AI metta a disposizione diversi piani a pagamento con diversi prezzi e funzionalità. È possibile provare il servizio gratuitamente per 7 giorni, ma solo dopo aver attivato un abbonamento.

Zoho Zia l’assistente intelligente

Zoho Zia è un assistente di intelligenza artificiale che aiuta i team di vendita a raccogliere e analizzare i dati dei clienti in modo automatico. Zoho Zia si integra con i siti web aziendali per aiutare le start-up a gestire i calendari, pianificare appuntamenti e creare rapporti basati sul comportamento dei clienti sul sito di vendita. Inoltre, è anche in grado di generare grafici e tabelle da fogli di calcolo, usando il linguaggio naturale per interpretare le richieste degli utenti.

Zoho Zia permette di migliorare le prestazioni di vendita e di ottenere suggerimenti e previsioni personalizzati. Anche se Zoho Zia è uno strumento intelligente che può facilitare e ottimizzare il lavoro dei team di vendita, richiede anche una certa attenzione e verifica da parte degli utenti, è essenziale verificare i contenuti generati. Per alcuni aspetti però la sua interfaccia è abbastanza complicata e richiede tempo per essere usata al meglio. Inoltre, è importante precisare che l’uso dell’intelligenza artificiale è disponibile solo per il piano aziendale, che ha un costo maggiore rispetto al piano gratuito per l’utente.

ChatSpot by Hubspot: come creare contenuti

ChatSpot by HubSpot serve alle aziende per creare contenuti accattivanti per il marketing e le vendite. Con ChatSpot è possibile generare post per i social media, contenuti per il blog, immagini per il sito web o i social media, usando l’intelligenza artificiale per adattare il tono e lo stile dell’azienda. Un supporto a tutto tondo progettato per gli imprenditori, per provare lo strumento e tutte le funzioni è presente una versione beta gratuita, che permette di provare

DALL·E 2 per le immagini AI

DALL·E 2 è uno strumento di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI che aiuta a creare immagini e opere d’arte realistiche partendo da una descrizione in linguaggio naturale. Si tratta di un modello generativo che può combinare concetti, attributi e stili per creare immagini originali e creative. Per usare DALL·E 2, basta inserire un testo che descriva l’immagine, dopodiché lo strumento genererà diverse proposte di immagini, tra cui poter scegliere. Tuttavia, come per altre piattaforme AI è importante inserire un prompt chiaro così che l’AI possa generare l’immagine giusta. Purtroppo, anche con il prompt giusto in alcuni casi le immagini potrebbero risultare non del tutto reali.

Manatal reclutamento intelligente

L’intelligenza artificiale riesce a supportare l’azienda anche in fase di reclutamento grazie a Manatal. Manatal è uno strumento di intelligenza artificiale che riesce a reclutare i migliori candidati in modo automatico e intelligente. Con Manatal, il team di risorse umane può:

Caricare i curriculum dei candidati e ricevere un punteggio basato su diversi criteri, come le competenze, l’esperienza, la formazione e altro ancora;

Arricchire i profili dei candidati con i dati di LinkedIn, per avere una visione più completa e aggiornata delle loro informazioni professionali;

Effettuare un’analisi approfondita dei candidati, usando diversi canali, come il testo, la voce, il video e la chat;

Comparare e selezionare i candidati più adatti per il ruolo, usando dei filtri e delle classifiche personalizzabili.

Questo strumento permette di risparmiare tempo e denaro nel processo di reclutamento. Tuttavia, su Manatal è possibile caricare solo un massimo di 1000 curriculum alla volta. Inoltre, non è presente un piano gratuito per usare lo strumento, ma è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale.

Motion calendario aziendale automatico

Per gestire in modo automatico il calendario aziendale e presente Motion l’app che rivoluziona il modo di organizzare la giornata lavorativa. Motion pianifica in modo automatico tutte le attività, gestendo le scadenze, coordinando le riunioni e ottimizzando i progetti. Tutto questo, tenendo conto di tutte le variabili che influenzano il lavoro.

Lo strumento permette di visualizzare il programma giornaliero in un’interfaccia semplice e intuitiva, e di modificare facilmente le varie preferenze e priorità. Motion è disponibile in due modalità di abbonamento: individuale o team.

Lumen5 video AI

Lumen5 è uno strumento gratuito che permette di creare video a partire da testi in modo facile e veloce. L’applicazione usa l’AI per selezionare le immagini, i video e la musica più adatti al testo inserito, creando una presentazione dinamica e accattivante. Lumen5 è ideale per imprenditori, esperti di marketing, blogger e chiunque voglia comunicare in modo efficace con il suo pubblico.

Lumen5 permette di accedere ad una libreria di 500 milioni di immagini modelli e video così da editare il video in maniera professionale. Infatti, è in grado di trasformare qualsiasi contenuto post, articoli, ebook o qualsiasi altro tipo di testo in video da condividere.

Otter AI per la riunione perfetta

Infine, ma non per importanza, l’assistente intelligente che permette di registrare, trascrivere e condividere le riunioni in modo facile e veloce: lo strumento Otter AI. L’intelligenza artificiale registra la conversazione e la trascrive in tempo reale, creando un testo sincronizzato con l’audio. Inoltre, è possibile aggiungere note, evidenziare le parti più rilevanti, inserire immagini e modificare il testo. Ma non solo, Otter AI riconosce i diversi interlocutori, identifica i temi principali e crea un riepilogo della riunione con i punti chiave.

Integrando con le maggiori piattaforme di comunicazione e collaborazione, come Microsoft Calendar, Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. Oltre a poter esportare il testo in vari formati, come PDF, DOCX o SRT.