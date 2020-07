Per necessità o per semplice desiderio personale potresti essere interessato all’acquisto di una o più telecamere di sorveglianza.

Negli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante in tema di sicurezza e il mercato offre soluzioni sempre più vantaggiose per chi ha bisogno di tenere sotto controllo quotidianamente un determinato spazio.

Esistono in commercio diversi tipi di telecamere di sorveglianza, dalle svariate caratteristiche tecniche e dalle tante funzionalità.

Per potersi orientare prima dell’acquisto tra i tanti modelli, occorre avere un quadro generale di partenza a cui affidarsi. Bisogna conoscere quelle che sono le caratteristiche principali che un dispositivo del genere deve avere per assolvere al meglio al proprio compito.

Questa guida è stata pensata proprio per aiutarti nella scelta.

Che cos’è una telecamera di sorveglianza

Ogni sistema di videosorveglianza che si rispetti ha la funzione principale di monitorare ciò che accade in ambienti chiusi o all’aperto. In questi casi si adottano dispositivi d’ultima generazione capaci di riprendere e registrare immagini degli spazi e degli oggetti sorvegliati. Queste sono le telecamere di sorveglianza.

In particolare le telecamere IP (dove IP sta per Internet Protocol) sono quelle che possono essere collegate a Internet e che possono essere controllate comodamente a distanza grazie ad un PC o a un dispositivo mobile (smartphone, tablet, notebook, ecc…).

Come funziona una telecamera di sorveglianza IP

Grazie ad una telecamera di sorveglianza IP è possibile controllare a distanza ciò che accade in ambienti esterni o interni collegandola direttamente alla rete e gestendola attraverso app dedicate o PC. Vanno però precedentemente installate e configurate.

Rispetto alle telecamere tradizionali, questi modelli generano un segnale video direttamente in formato digitale che non necessita di alcuna conversione.

Le riprese video potranno essere salvate direttamente su cloud oppure in locale, se la IP cam è dotata di una memoria interna o supporta l’utilizzo di SD Card.

Ma in base a quali criteri va scelta una telecamera di sorveglianza IP?

Come scegliere una telecamera di sorveglianza IP

Prima di effettuare un qualsiasi acquisto, dobbiamo tener in considerazione vari fattori che hanno a che fare con i diversi tipi di telecamere IP esistenti sul mercato e tener presente quelle che sono le caratteristiche standard di un dispositivo di sorveglianza di qualità.

Tipi di telecamere

Come già accennato, esistono in commercio diverse tipologie di telecamere IP. Queste si suddividono in due grandi macro categorie: da interno e da esterno.

Quelle da esterno sono progettate per resistere agli sbalzi di temperatura e alle intemperie. Quelle da interno, invece, sono costruite senza dover essere necessariamente ultraresistenti agli agenti atmosferici.

Vanno fatte tuttavia ulteriori distinzioni:

telecamere fisse – sono ideali per tenere sotto controllo aree ben specifiche. Puntano verso una sola direzione;

– sono ideali per tenere sotto controllo aree ben specifiche. Puntano verso una sola direzione; telecamere PTZ – perfette per monitorare zone più estese. Il loro obiettivo può ruotare orizzontalmente e verticalmente. Permettono di eseguire zoom, panoramiche, inclinazioni… e sono controllabili manualmente o in modo automatico;

perfette per monitorare zone più estese. Il loro obiettivo può ruotare orizzontalmente e verticalmente. Permettono di eseguire zoom, panoramiche, inclinazioni… e sono controllabili manualmente o in modo automatico; telecamere giorno/notte – sono pensate per una ripresa delle immagini giornaliera continua. Sono utilizzabili infatti anche di notte grazie ai loro LED ad infrarossi;

– sono pensate per una ripresa delle immagini giornaliera continua. Sono utilizzabili infatti anche di notte grazie ai loro LED ad infrarossi; telecamere invisibili – sono modelli facilmente nascondibili;

– sono modelli facilmente nascondibili; telecamere bullet – le telecamere dalla classica forma a proiettile. Sono molto versatili e possono essere facilmente regolate;

– le telecamere dalla classica forma a proiettile. Sono molto versatili e possono essere facilmente regolate; Dome Camera – ideali per riprendere zone più estese, sono molto resistenti ma più complicate da installare.

Connessione e funzionalità smart

Le telecamere IP possono generalmente connettersi a Internet in due modi. Tramite collegamento diretto al router (via Ethernet) o senza fili. Le più richieste sono queste ultime.

Spesso inoltre le case produttrici di IP cam mettono a disposizione degli acquirenti delle funzionalità aggiuntive definite “smart”.

Ad esempio molte telecamere d’ultima generazione permettono di salvare le registrazioni su spazi web dedicati o dotano i loro dispositivi di slot SD dove poter inserire memory card.

Qualità audio e video

Da verificare prima di ogni acquisto è anche la qualità video offerta dai dispositivi presi in considerazione. Generalmente è meglio scegliere modelli che garantiscono riprese in alta risoluzione.

Per quel che riguarda l’audio poi, la maggior parte delle telecamere in commercio permette le registrazioni solo in entrata.

Se si vuole avere anche la possibilità di comunicare direttamente con chi è vicino al dispositivo, è giusto chiedere informazioni solo sulle telecamere che permettono registrazioni audio bidirezionali.

Allarmi e notifiche

Le telecamere di sorveglianza IP possono avvisare l’utente proprietario di eventuali situazioni di pericolo o di attività anomale all’interno dell’area sorvegliata.

Queste telecamere di ultima generazione, se ben configurate, invieranno un’email contenente piccoli fotogrammi o brevi clip video direttamente al gestore che potrà così essere informato dell’eventuale situazione d’emergenza.

Normalmente a ogni telecamera è associata un’app dedicata che dà la possibilità di controllare il dispositivo anche via mobile. In questo caso si riceveranno notifiche push ogniqualvolta si verificheranno attività sospette presso la zona posta sotto sorveglianza.

Molti di questi dispositivi inoltre permettono di innescare allarmi a distanza che hanno la funzione di spaventare i malintenzionati. Gli allarmi possono essere automatici o attivati manualmente.

Come e dove posizionare una telecamera smart

Uno dei primi problemi che deve risolvere chi acquista una telecamera IP è capire dove piazzarla. Dove va posizionato il dispositivo affinché renda al meglio?

Dipende in primo luogo dall’area da mettere sotto sorveglianza.

Meglio in alto per avere una visuale completa e per evitare che siano facilmente sabotabili dai malfattori. Andrebbero collocate possibilmente vicino ai principali luoghi d’accesso (serrande di negozi, porte d’ingresso, finestre…)

Nel caso si tratti di telecamere da interno è opportuno installarle dove possono facilmente camuffarsi con l’ambiente circostante.

Migliori telecamere IP Wi-Fi economiche

Ci sono diversi modelli di telecamere di sorveglianza dalle buone funzionalità e a basso costo. Di seguito sono recensiti brevemente i cinque modelli più economici di telecamere IP presenti sul mercato.

La prima telecamera di sorveglianza che prendiamo in esame è la Victure FHD 1080P. È un dispositivo molto semplice nel design ma compatto e si può collocare facilmente in qualsiasi ambiente senza creare problemi di spazio.

Permette la registrazione video in FHD garantendo risultati di alta qualità. Si tratta di un prodotto davvero molto duttile e adattabile alle situazioni più diverse.

La videocamera ha un obiettivo quadrangolare; può ruotare orizzontalmente fino a 355° e verticalmente fino a 100°, coprendo un campo visivo di 360°.

Tra le sue funzionalità peculiari ci sono la rilevazione di movimento (con invio di notifiche push su cellulare) e la possibilità di registrare video in notturna fino a 39 piedi di distanza.

La telecamera della TP-Link è un altro prodotto conveniente e di buona qualità.

Permette anch’essa di effettuare riprese in FHD ed è dotata numerose features. È facilmente installabile grazie anche al video di configurazione, registrato apposta dalla TP-Link per i suoi clienti.

Può muoversi in orizzontale fino a 360° e verticalmente fino a 114°.

È dotata di un Two-way audio; audio bidirezionale che permette al proprietario di comunicare in vivavoce con chi è nelle vicinanze della videocamera.

Tra le sue funzionalità, anche la rilevazione di movimento con notifiche push su smartphone.

In situazioni d’emergenza, la telecamera innesca un allarme sonoro che scoraggia i malintenzionati.

Da segnalare la sua compatibilità con Echo Show (Alexa).

La videocamera di ultima generazione EZVIZ C1C 1080p rappresenta la soluzione ideale per chi vuole spendere meno di 50 euro senza rinunciare alla qualità delle prestazioni di una telecamera di sorveglianza.

Supporta le registrazioni in FHD garantendo nitidezza e luminosità delle immagini.

É dotata di un illuminatore LED a infrarossi che permette la visibilità al buio fino a 10 metri di distanza.

Grazie al sensore di movimento si riceverà una notifica sul proprio smartphone (o altro dispositivo a scelta) ogni volta che ci saranno intrusi nell’ambiente sorvegliato.

Le registrazioni finali possono essere salvate in tre modi: su MicroSD non inclusa, su EZVIZ NVR o su cloud EZVIZ.

Un altro prodotto a basso costo ma ricco di funzionalità è la videocamera Wi-Fi Xiaomi Mi Home MJSXJ02CM. Se stai cercando un dispositivo semplice e compatto che ti aiuti a tener sotto stretto controllo la tua abitazione o il tuo locale, forse questa telecamera fa al caso tuo.

Supporta la risoluzione FHD delle videoregistrazioni garantendo immagini chiare e nitide. Con la sua rotazione a 360° si ha la piena visibilità dell’ambiente circostante.

Grazie alla funzionalità person detection, la telecamera riesce a identificare nuovi utenti presenti nell’area sorvegliata e invia istantaneamente una notifica al proprietario.

Tra le soluzioni per interni a basso costo segnaliamo infine la telecamera Yi. Pesa 599g e le sue dimensioni sono di 11 x 15 x 15 cm.

Si tratta di un prodotto compatibile con Echo Show e permette la ripresa/registrazione video in FHD.

Rileva i movimenti estranei inviando notifiche push sullo smartphone del proprietario dell’ambiente sorvegliato. Il livello di sensibilità del rilevamento è regolabile tramite app YI Home.

La modalità auto-monitor, inoltre, permette alla telecamera wi-fi di monitorare l’intera area desiderata a 360°. Ogni 10 secondi la telecamera ruoterà di 20°.

Migliori telecamere IP Wi-Fi da interno

Le telecamere IP da interno permettono di sorvegliare in tempo reale il proprio domicilio, il proprio negozio o qualsiasi altro spazio chiuso in modo più che soddisfacente. Quelli descritti brevemente di seguito sono i modelli migliori presenti sul mercato.

La D-Link DCS-932L è una videocamera da interno che ha un prezzo lievemente superiore rispetto ai modelli descritti in precedenza. È semplice, versatile e si monta in sole tre mosse.

Pesa 59 grammi e le sue dimensioni sono pari a 12,6 x 6,8 x 6,5 cm.

È dotata di LED infrarossi che permettono la registrazione video anche in piena oscurità.

Il rilevatore di movimenti segnala con notifiche push su cellulare del proprietario la presenza di estranei all’interno dell’area sorvegliata. Questo è possibile grazie all’app per i-Phone/i-Pad e smartphone con sistema operativo Android.

Si tratta di una telecamera di 222 g che può essere installata su qualsiasi superficie liscia o fissata al muro. Grazie a LED a infrarossi permette la ripresa video anche in assenza di luce fino a 10 metri di distanza.

Il sensore PIR intelligente è sensibile alle variazioni di temperatura corporea e segnala la presenza di movimento estraneo all’interno dell’ambiente sorvegliato, inviando una notifica push sullo smartphone del proprietario.

L’audio è bidirezionale. La telecamera IP della Ctronics è dotata di microfono e altoparlante che permettono al gestore di dialogare direttamente, tramite cellulare, con chi è nelle vicinanze dell’apparecchio.

La Reolink E1 Zoom è una telecamera wi-fi molto semplice e duttile. Sarà semplice per te monitorare a distanza ciò che avviene all’interno di un qualsiasi ambiente chiuso.

Può ruotare orizzontalmente fino a 355°, verticalmente fino a 50° e grazie allo zoom è possibile ingrandire o rimpicciolire le immagini in video.

Dall’aspetto compatto permette di sorvegliare l’interno anche con l’oscurità. Gli otto LED a infrarossi permettono infatti di vedere cosa succede nell’area osservata fino 12 m di distanza.

È dotata anch’essa di audio bidirezionale. Potrai quindi dialogare in tempo reale con chi è nelle vicinanze della telecamera, utilizzando direttamente il tuo smartphone.

Tra le migliori telecamere di sorveglianza troviamo questa D-Link motorizzata, un’ottima soluzione per tenere sotto controllo casa tua o l’interno di un qualsiasi altro ambiente.

Dal design essenziale, pesa 290 grammi e le sue dimensioni sono di 10,2 x 10,1 x 13,4 cm.

Una delle sue tante funzionalità è il Motion &Sound detection. Rileva suoni e movimenti all’interno di una qualsiasi area inviandoti una notifica via email

Grazie a questo dispositivo potrai comodamente controllare a distanza ciò che succede nel tuo ufficio o cosa fanno i tuoi figli a casa.

Il dispositivo è dotato inoltre di LED ad infrarossi che permettono la visibilità in notturna fino a 8 metri di distanza.

Con la videocamera da interno Logitech Circle potrai monitorare ciò che accade in qualsiasi ambiente chiuso in piena comodità.

È facile da installare, si configura in soli 60 secondi ed è subito operativa. Permette il monitoraggio continuo 24 ore al giorno per tutti e sette i giorni della settimana.

Ogni volta che la telecamera rileverà un movimento sospetto nella tua abitazione o nel tuo ufficio riceverai una notifica direttamente sul tuo dispositivo mobile.

Permette di effettuare riprese in HD a 1080p. Potrai in un secondo momento decidere di scaricare fino a 24 ore di registrazione e di trasferire i video dal tuo spazio ad un cloud sicuro e privato.

Migliori telecamere IP Wi-Fi da esterno

Se si ha la necessità di tenere sotto controllo aree all’aperto, come per esempio giardini o parcheggi, si può ricorrere all’utilizzo di telecamere di sorveglianza IP da esterno. Ecco quali sono i modelli migliori.

Tieni sotto controllo gli esterni di casa tua o quelli di un tuo locale con la telecamera di sorveglianza SV3C 1080p. Si caratterizza soprattutto per la facilità con cui si installa e per il suo aspetto molto sobrio.

Permette di registrare video a una risoluzione Full HD da 1Mpxl. I video saranno trasmessi direttamente sullo smartphone, sul tablet o sul PC del proprietario che la utilizza.

È dotata di sensori che permettono il rilevamento di ogni movimento sospetto che avviene all’interno dell’area sorvegliata. Si riceveranno in un secondo momento notifiche push o email direttamente sul proprio dispositivo fisso o mobile.

Grazie a 36 LED a raggi infrarossi, garantisce una visibilità nitida anche in piena oscurità, fino a 20 metri.

Parliamo di una telecamera di sorveglianza da esterno resistente alle intemperie e alla polvere che permette una registrazione continua dell’ambiente circostante.

Supporta una risoluzione video 1920*1080 e grazie a suoi 36 LED garantisce una visibilità notturna molto nitida. Durante tutto il giorno le riprese saranno chiare e colorate.

L’audio è bidirezionale. La videocamera è equipaggiata di microfono e altoparlante che consentono di comunicare con chi è vicino alla telecamera senza alcun disturbo.

La sensibilità del sensore di rilevamento è totalmente regolabile. Questo eviterà che ci siano falsi allarmi fastidiosi.

La telecamera di sorveglianza IP Netvue FHD 1080P è la soluzione ideale se vuoi tenere sotto controllo una determinata area all’aperto. Anch’essa, come i modelli precedenti, resiste alle escursioni termiche, al maltempo e alla polvere.

È un dispositivo affidabile che permette una ripresa video FHD. Consente di effettuare registrazioni chiare anche al buio, grazie alla tecnologia dei raggi ad infrarossi di cui dispone.

Direttamente dal tuo smartphone, o da altri dispositivi, puoi attivare un allarme sonoro per dissuadere i malintenzionati che si sono introdotti di nascosto.

Puoi comunicare in qualsiasi momento con chi è vicino alla telecamera in quanto l’audio è bidirezionale.

Questa telecamere di sorveglianza IP della Heimvision permette di effettuare registrazioni video alla risoluzione di 1080P ovunque arrivi il segnale wifi grazie alle batterie in dotazione. Ottima la resa anche al buio grazie ai LED ad infrarossi che garantiscono una visibilità notturna fino a 10 metri.

Resiste alla pioggia, al caldo eccessivo ed al freddo in maniera impeccabile.

L’audio è bidirezionale. Anche se sei lontano puoi parlare con chi si trova nei pressi della telecamera grazie all’app HeimLife.

La funzionalità di rilevamento del movimento ti permetterà di essere avvisato tramite email o notifica push ogni volta che ci sarà un’attività sospetta all’interno dell’area sorvegliata.

Tra le migliori telecamere di sorveglianza Reolink Argus 2 è un prodotto di certo molto affidabile che ti consentirà di controllare gli spazi esterni della tua abitazione o di un tuo locale e grazie al pannello solare, senza bisogno di alimentazione da rete.

Si presenta come un dispositivo molto solido (è resistente alla pioggia, alla neve, al forte vento…) ed è facilmente configurabile. Si installa infatti in soli cinque minuti.

Permette di riprendere in FHD ciò che succede in una determinata area. È dotata di un sensore di immagine starlight che permette di vedere anche in notturna fino ad una distanza di 33 piedi.

Anche l’audio di questa telecamera è bidirezionale. Si può parlare con chi è vicino alla telecamera grazie all’app dedicata Reolink.