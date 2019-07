Anche quest’anno è arrivato il momento di partire per le vacanza, ma non hai ancora installato un sistema di videosorveglianza che possa proteggere la casa mentre ti godi le ferie. Non sei il solo: si tratta di un investimento importante per la sicurezza, ma anche molto costoso e spesso tendiamo a ritardarlo per questo motivo.

Tuttavia, la tecnologia ci viene incontro con soluzioni alternative anche dell’ultimo minuto: ormai con poche decine di euro è possibile acquistare delle videocamere di sorveglianza, da collegare direttamente alla rete Internet domestica, che ci consentono di sorvegliare a distanza la nostra abitazione, ricevendo avvisi in caso di movimenti sospetti. Ci sono modelli da interno e da esterno, di diverse caratteristiche e – soprattutto – per tutte le tasche. Ecco la nostra selezione.

Videocamere di sorveglianza singole

Se le esigenze sono quelle di tenere sotto controllo determinate zone della casa (per esempio il cancello principale di una villa oppure la porta d’ingresso dell’appartamento) è possibile optare per videocamere di sorveglianza singole, che non hanno bisogno di hub particolari e si collegano direttamente al router di casa. Abbiamo suddiviso la nostra selezione in base alla possibilità di utilizzarle solo all’interno o anche all’esterno.

Videocamere da interno

Videocamera di sicurezza a forma di lampadina , che si mimetizza perfettamente. Offre anche un’illuminazione da 60W e ha la visione notturna ( EUR 16,99 );

, che si mimetizza perfettamente. Offre anche un’illuminazione da 60W e ha la visione notturna ( EUR 16,99 ); EZVIZ Mini O, videocamera di sicurezza da interni compatibile con Alexa e Google Home: design compatto e possibilità d’inserire una microSD ( EUR 24,98);

Lensoul: videocamera di sorveglianza piccola nelle dimensioni, con qualità video Full HD, audio bidirezionale, visione notturna e rotazione di 180 gradi ( EUR 29,99);

Victure, videocamera di sorveglianza a forma di robottino – ideale anche per la camera dei bambini – con rotazione motorizzata a 360 gradi, audio bidirezionale, visione notturna e notifiche in caso di movimento ( EUR 35,99);

– ideale anche per la camera dei bambini – con a 360 gradi, audio bidirezionale, visione notturna e notifiche in caso di movimento ( EUR 35,99); Sricam, camera di sicurezza con rotazione motorizzata a 360 gradi, qualità video Full HD, audio bidirezionale, modalità notturna ( EUR 39,99).

Videocamere da esterno

Netvue: camera di sorveglianza con qualità FHD, visione notturna, supporto ad Amazon Alexa e possibilità di connessione Wi-Fi oppure Ethernet (prezzo consigliato EUR 49,89, in offerta lampo a 39,99€);

e possibilità di connessione Wi-Fi oppure Ethernet (prezzo consigliato EUR 49,89, in offerta lampo a 39,99€); QZT: videocamera da esterno con visione notturna, trasmissione audio e certificazione IP66 ( EUR 49,99);

( EUR 49,99); ieGeek, videocamera di sorveglianza con antenna Wi-Fi potenziata per offrire maggiore stabilità alla connessione, visione notturna fino a 30 metri, trasmissione audio bidirezionale e qualità d’immagine Full HD ( EUR 59,99);

EZVIZ: camera di sorveglianza da esterni con micro sistema d’allarme integrato (luce rossa e sirena) e compatibilità con Amazon Alexa e Google Home ( EUR 59,99);

(luce rossa e sirena) e compatibilità con Amazon Alexa e Google Home ( EUR 59,99); PTZ videocamera di sorveglianza dal design in stile “lampada” (non è dotato d’illuminazione), qualità d’immagine Full HD, sensore di movimento e audio bidirezionale ( EUR 119,99);

( EUR 119,99); Nest è una delle soluzioni più note: made in Alphabet, la casa di Google, offre una vasta gamma di soluzioni con immagini di qualità assoluta ( EUR 199,00).

Kit di videocamere di sorveglianza senza fili

Se l’esigenza è quelle di coprire l’intera abitazione, o l’ufficio, in modo da avere una visione completa di quello che accade mentre siamo via, è possibile optare per dei kit di videocamere con stazione di trasmissione. Considerando i tempi stretti (le ferie arrivano!) abbiamo pensato di suggerirvi un paio di soluzioni completamente senza fili, che si collegano in WiFi e funzionano a batterie: potrete installarli in totale autonomia, senza dover ricorrere all’aiuto di elettricisti.

Arlo VMS3330

Il primo che vi proponiamo è di Arlo (VMS3330). Si tratta di un kit base, formato dalla stazione di trasmissione – da collegare in ethernet direttamente al modem – e tre piccole videocamere. La potenza del segnale è molto forte, nonostante l’eventuale presenza di muri. Le unità possono essere installate in due modi: con supporto standard (come quello dei treppiedi per fotocamere, per intenderci) oppure sfruttando la potente calamita alloggiata sul posteriore. In questo modo, l’installazione sarà ancora più rapida. Sono dotate di sensore di movimento, molto preciso, e c’è la compatibilità con Amazon Alexa. Le batterie, in base all’uso che ne viene fatto, durano da 1 a 3 mesi e si sostituiscono in totale autonomia.

Al netto di eventuali offerte lampo, il loro prezzo è di EUR 335,99). Ci sono anche modelli successivi, come le Arlo Pro 2, ma il prezzo è decisamente superiore: si aggira intorno agli 800€. Secondo noi, il kit base è più che sufficiente nella stragrande maggioranza dei casi.

Blink XT

Il secondo sistema a batterie degno di nota è quello proposto da Blink. Il kit XT è formato da un hub centrale e tre videocamere (successivamente se ne possono acquistare e aggiungere altre a parte). Anche questi dispositivi sono piccoli nelle dimensioni, si fissano con facilità e sono completamente senza fili. La batteria può durare fino a due anni, in base all’uso che ne viene fatto.

Il kit di Blink XT per interni costa EUR 229,99 mentre quello per esterni ha un prezzo di EUR 449,99.

Non dimenticare di farlo sapere

Quando installi delle videocamere di sicurezza, per legge è necessario che tu lo renda noto. Chiunque giunga nella tua proprietà privata ha il diritto di saperlo. Per farlo, basta installare uno o più cartelli che possano renderlo noto.

Costano poco e ce ne sono di diversi tipi. Il modello che vi mostriamo in foto ha un prezzo di EUR 5,99.