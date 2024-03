Mijia 2: il miglior compressore d'aria Xiaomi in forte sconto (-34%)

Applica il codice BF6HLLWG che trovi nella scheda su Amazon di Mijia 2 e acquista subito il miglior compressore d’aria portatile del catalogo Xiaomi approfittando di un forte sconto. Si tratta di un vero e proprio articolo salvavita, che può tornare utile in mille situazioni, da tenere sempre nel baule quando si viaggia, così da poterlo avere a disposizione in caso di necessità.

Grande offerta per il compressore d’aria Xiaomi

Può contare su ben sei modalità di funzionamento, a seconda del compito da svolgere. Per selezionarle è sufficiente premere l’apposito pulsante sulla parte frontale. In alternativa, è possibile regolare la pressione da raggiungere fino a un massimo di 150 psi. Al suo interno integra una batteria da 2.000 mAh per un’autonomia elevata e la ricarica si effettua con un normale cavo USB-C, anche quello dello smartphone. Non è tutto: c’è anche una torcia LED da attivare all’occorrenza, per illuminare qualsiasi ambiente, anche quelli più bui. Per tutti i dettagli rimandiamo alla descrizione completa. Lo puoi utilizzare per gonfiare le ruote di auto, moto, biciclette e monopattini, ma anche per i palloni e molto altro.

Oggi hai la possibilità di acquistare Mijia 2, il compressore d’aria portatile di Xiaomi, al prezzo finale di soli 39 euro invece di 59 euro come da listino. Tutto ciò che devi fare per approfittare dello sconto del 34% è applicare il codice promozionale BF6HLLWG che trovi nella scheda del prodotto.

La disponibilità è immediata ed è possibile contare sulla spedizione gratuita gestita dalla rete logistica di Amazon, con la consegna assicurata entro domani per chi effettua subito l’ordine.