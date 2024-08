Mike Lynch è morto nel naufragio dello yacht Bayesian

Confermati i timori dei giorni scorsi: uno dei corpi ritrovati senza vita a bordo dello yacht Bayesian, affondato il 19 agosto al largo della Sicilia, è quello di Mike Lynch. L’altro è della figlia Hannah. La moglie, Angela Bacares, proprietaria dell’imbarcazione, è invece tra i 15 sopravvissuti all’incidente.

Bayesian: ritrovato il corpo di Mike Lynch

Sale dunque a tre il numero delle vittime accertate. Il decesso del cuoco Recaldo Thomas, presente a bordo, è stato confermato poco dopo l’evento. A provocarlo, una tromba d’aria molto violenta che ha spezzato l’albero maestro e provocato, in breve tempo, l’affondamento della barca a vela. Era lunga 56 metri e pesante 473 tonnellate, costruita in Italia, a Viareggio, da Perini Navi.

Salvo Cocina, numero uno della Protezione Civile siciliana, ha attribuito la responsabilità dell’accaduto a un downbursting, una cascata di aria fredda con fortissime raffiche di vento.

Mancano ancora all’appello Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley International, la moglie Judith, l’avvocato Chris Morvillo e la moglie Nada. Le ricerche proseguono.

Stando a quanto riportato, il viaggio a bordo dello yacht Bayesian è stato organizzato con l’intento di festeggiare l’assoluzione dello stesso Lynch nell’ambito di un processo per frode concluso negli Stati Uniti. Per una tragica coincidenza, un altro imputato del procedimento legale, Stephen Chamberlain, un paio di giorni prima del naufragio è rimasto coinvolto in un incidente automobilistico e ha perso la vita.

Il Bill Gates britannico

Classe 1965, Lynch è stato a lungo definito il Bill Gates britannico . La società da lui cofondata nel 1996, Autonomy, è stata acquisita nel 2011 da HP. La stretta di mano è giunta a fronte di un investimento economico quantificato in 11,7 miliardi di dollari.

In seguito alla chiusura dell’operazione, le parti si sono fronteggiate nelle aule di tribunale. Il motivo è da ricercare in una causa legale lunga e complessa, tra accuse di diffamazione, cattiva gestione e frode fiscale.

Aggiornamento: come riportato dal Corriere, altri quattro corpi senza vita sono stati ritrovati in fondo al mare, sono quelli di Jonathan Bloomer e della moglie Judith, del legale di Lynch Morvillo e della moglie Nada.