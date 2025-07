Hikvision Canada: ban per la sicurezza nazionale

Il governo canadese ha ordinato ad Hikvision di chiudere la sussidiaria nel paese. In seguito all’analisi effettuata sulla base della legge sugli investimenti delle aziende straniere sono stati rilevati rischi per la sicurezza nazionale. I prodotti di Hikvision non possono essere venduti negli Stati Uniti da oltre due anni.

Hikvision respinge le accuse

Hikvision è il più grande produttore mondiale di videocamere di sicurezza. In base alla legge Investment Canada Act, il governo può esaminare gli investimenti delle aziende straniere nel paese e determinare eventuali rischi per la sicurezza nazionale. Il Ministro dell’Industria Mélanie Joly ha comunicato che Hikvision Canada, sussidiaria di Hangzhou Hikvision Digital Technology, deve cessare tutte le operazioni e chiudere le sue attività.

Il governo ha stabilito che le operazioni continuate di Hikvision Canada in Canada potrebbero danneggiare la sicurezza nazionale del Canada.

La decisione è stata presa al termine di un’approfondita valutazione basata su informazioni e prove fornite dall’intelligence canadese. Non ci sono ulteriori dettagli, ma quasi certamente il governo sospetta che le videocamere e altri dispositivi di Hikvision siano utilizzate per raccogliere dati sensibili, successivamente inviati in Cina (quasi il 40% dell’azienda è nelle mani del governo tramite China Electronics Technology Group Corporation).

Il ban non si estende ai prodotti delle sussidiarie all’esterno del Canada. Il governo canadese ha inoltre vietato l’acquisto e uso dei prodotti Hikvision in dipartimenti e agenzie. L’azienda cinese ha ovviamente contestato la decisione, affermando che rispetta tutte le leggi, che ha creato migliaia di posti di lavoro e che ha fornito tutta la documentazione richiesta al governo.

Siamo fortemente in disaccordo con questa decisione poiché riteniamo che manchi di fondamento fattuale, equità procedurale e trasparenza. Invece di valutare la nostra tecnologia in base ai suoi meriti in termini di sicurezza informatica, la decisione sembra essere motivata dal Paese di origine della casa madre, riflettendo tensioni geopolitiche più ampie e un ingiustificato pregiudizio nei confronti delle aziende cinesi.

Non è noto se Hikvision accetterà la decisione e lascerà il Canada dopo 11 anni o si opporrà tramite azioni legali.