Come vedere Milan-Barcellona in diretta streaming

Milan-Barcellona è l’appuntamento che val bene una sveglia in piena notte: il fischio d’inizio è infatti in programma per mercoledì 3 agosto alle ore 05:00. Andrà in scena nella cornice del Dignity Health Sports Park di Carson, in California, lo stadio che ospita i match casalinghi di Los Angeles Galaxy e Chivas USA nella MLS. L’incontro può essere visto in streaming su DAZN e fa parte del Soccer Champions Tour 2023.

Per i rossoneri si tratta di un test importante. È pur sempre un’amichevole estiva, ma fornirà indicazioni utili per capire se i nuovi arrivati, Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic su tutti, sono già pronti per far parte del gruppo in vista degli appuntamenti ufficiali. Dall’altra parte, occhi puntati sull’inserimento di Gundogan.

I tifosi del Diavolo e gli appassionati del grande calcio internazionale hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La telecronaca è affidata alla voce di Dario Mastroianni.

I due allenatori, Pioli e Xavi, sfrutteranno l’occasione per sperimentare nuovi schemi ed equilibri. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Reijnders, Loftus-Cheek, Krunic, Pulisic, Giroud, Leao;

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Dest, Araujo, Christensen, Marcos Alonso, Pedri, Oriol Romeu, Gundogan, Raphinha, Lewandowski, Ezzalzouli.

I blaugrana sono favoriti dai pronostici. Occhio però alle incognite in gioco: il carico di lavoro della preparazione nelle gambe e l’arrivo dei nuovi acquisti su tutti.

Con un abbonamento a DAZN si spalancano le porte di una piattaforma dedicata al 100% allo sport in streaming. Dopo il tour de force delle amichevoli estive, gli appassionati del grande calcio potranno contare sul ritorno della Serie A, con dieci partite su dieci trasmesse in diretta per ogni turno: si partirà il 19 agosto.

