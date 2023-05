Come vedere Milan-Cremonese in streaming (Serie A)

Milan-Cremonese in campo a San Siro per una gara dall’esito scontato solo sulla carta: occhio al possibile testacoda nel turno infrasettimanale della Serie A, giunta alla giornata 33. Puoi vedere il match, al via alle ore 21:00 di mercoledì 3 maggio, in esclusiva streaming su DAZN, così da assistere ai 90 minuti più recupero di una sfida tutta lombarda che potrebbe decidere il destino delle due squadre nell’ultimo scorcio di campionato.

Serie A: guarda Milan-Cremonese in streaming

Quinto posto in classifica per i rossoneri a quota 57 punti (gli stessi di Inter e Roma), ancora in corsa anche in Champions e intenzionati a strappare il pass per l’accesso automatico alla massima competizione europea nella prossima stagione. Penultimo posto invece per i grigiorossi, all’ultima spiaggia per continuare a sperare in una lotta ormai disperata per la salvezza.

Ai tifosi segnaliamo la possibilità di guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. La piattaforma ha affidato la telecronaca alla voce di Riccardo Mancini e il commento tecnico a quella di Massimo Gobbi.

Tra rientri e cambi di modulo, dovrebbero essere queste le probabili formazioni schierate in campo al fischio d’inizio dai due allenatori, Pioli e Ballardini.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez, Krunic, Tonali, Diaz, De Ketelaere, Leao, Giroud;

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi, Sernicola, Chiriches, Vasquez, Valeri, Galdames, Castagnetti, Meité, Pickel, Okereke, Dessers.

Il 74% delle probabilità di vittoria è assegnato dai pronostici alla vittoria dei rossoneri e solo il 9% ai grigiorossi, ma mai dire mai , le motivazioni potrebbero fare la differenza. Il restante 17% è attribuito a un pareggio che servirebbe poco a entrambe le squadre.

Come guardare la partita dall’estero

Il match Milan-Cremonese può essere visto anche dall’estero senza limitazioni, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita da DAZN. Se la connessione non è sicura (Wi-Fi di alberghi, reti aperte ecc.), però, meglio proteggersi.

Il pacchetto all-in-one di NordVPN (oggi in forte sconto) include tutto ciò che serve, anche per lo streaming: una Virtual Private Network globale, antivirus e molto altro ancora.

