Come vedere Milan-Fiorentina in streaming (Serie A)

Milan-Fiorentina vede scendere in campo a San Siro i rossoneri alla ricerca di tre punti utili per colmare almeno in parte le distanze dal Napoli e i viola intenzionati a proseguire nella striscia di vittorie. La numero 15 è anche l’ultima giornata di Serie A prima del lungo stop dedicato ai mondiali in Qatar. Il match inizierà alle 18:00 di domenica 13 novembre.

Milan-Fiorentina: guarda la partita in diretta streaming

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini, affiancato da Marco Parolo al commento tecnico. È trasmessa anche da Sky Q e come parte dell’offerta di TIMVISION.

In classifica, i rossoneri si trovano al secondo posto, a parti punti (30) con la Lazio e distaccati di otto lunghezze dalla capolista Napoli. I viola, invece, sono decimi (19), ma reduci da tre vittorie consecutive e intenzionati a continuare la striscia positiva. Ecco quali sono le probabili formazioni schierata al fischio d’inizio dai mister Pioli e Italiano.

Milan: Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Bennacer, Tonali, Messias, Diaz, Leao, Giroud;

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi, Amrabat, Duncan, Ikoné, Bonaventura, Kouamé, Jovic.

Trovarsi all’estero non significa per forza dover rinunciare alla telecronaca in italiano. Infatti, scegliendo di connettersi alla piattaforma di streaming da qualsiasi paese, ma passando dal servizio NordVPN (oggi al 63% di sconto), si ottiene un indirizzo IP localizzati nel nostro paese utile per la visione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.