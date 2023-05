Come vedere Milan-Inter in streaming (Champions)

Milan-Inter in semifinale di Champions League, come nel lontano 2003: questa volta, il derby tutto milanese assegnerà un posto nella finalissima in programma per il 10 giugno a Istanbul, contro una tra Real Madrid e Manchester City. Affidata al fischietto dell’arbitro spagnolo Gil Manzano, la partita può essere vista anche in diretta streaming gratis, con fischio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 10 maggio.

Champions League: guarda Milan-Inter in streaming

I rossoneri arrivano a una delle gare più importanti della loro stagione dopo aver eliminato il Tottenham agli ottavi e il Napoli ai quarti. Per i nerazzurri, invece, gli ostacoli da superare sono stati rappresentati da due big portoghesi ovvero Porto e Benfica. Impossibile prevedere l’esito della semifinale, considerando come la stracittadina viva di emozioni e stimoli che, per tradizione, vanno oltre l’importanza della posta in palio.

I tifosi delle due squadre milanesi e gli appassionati del grande calcio internazionale hanno a disposizione diverse opzioni per guardare la partita. La prima è quella che passa dallo streaming gratis su Prime Video per tutti coloro che dispongono di un abbonamento Amazon Prime attivo. Chi si trova a casa può inoltre sintonizzare il televisore su TV8, dove il match sarà trasmesso in chiaro. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini e i collegamenti da bordo campo di Giulia Mizzoni in compagnia di Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Diego Milito e Julio Cesar.

Saranno determinanti le scelte dei due allenatori, Pioli e Inzaghi, alle prese con assenze importanti come quelle di Leão da un parte e di Škriniar dall’altra. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Kjær, Hernández, Tonali, Krunić, Saelemaekers, Bennacer, Brahim Díaz, Giroud;

Inter (3-5-2): Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martínez, Lukaku.

Come vedere la partita dall’estero

Le partite della Champions League trasmesse in streaming su Prime Video con telecronaca nella nostra lingua possono essere viste solo dall’Italia oltre che dai territori di San Marino e da Città del Vaticano. Non è garantito il supporto alla diretta dall’estero.

