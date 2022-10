Come vedere Milan-Juventus in streaming (Serie A)

Milan-Juventus è il big match della nona giornata di Serie A. Entrambe le formazioni sono reduci da un turno di Champions League e mirano ai tre punti per migliorare la propria posizione in classifica. Ai rossoneri spetta il compito di confermare quanto di buono visto fin qui, mentre per i bianconeri l’obiettivo è replicare la buona prestazione vista contro il Bologna. Il pallone inizierà a rotolare alle 18:00 di sabato 8 ottobre.

Milan-Juventus (Serie A): guardala in diretta streaming

Chi vuol vedere la partita in streaming non deve far altro che collegarsi alla diretta su DAZN, dove il fischio d’inizio è come sempre anticipato da un ricco pre-match con interventi da bordo campo, da studio, analisi e approfondimenti. La telecronaca è affidata alla voce di Pierluigi Pardo, supportato nel commento tecnico da Dario Marcolin. In alternativa è possibile accedere alla piattaforma anche da Sky Q oppure attraverso l’offerta di TIMVISION.

Sono queste le probabili formazioni che i mister Pioli e Allegri dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Milan: Tatarusanu, Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez, Bennacer, Tonali, Krunic, De Ketelaere, Leao, Giroud;

Szczesny, Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Milik, Vlahovic.

