Come vedere Milan-Lazio in streaming (Serie A)

Milan-Lazio è il big match di San Siro che apre la giornata 34 di Serie A, nel pomeriggio di sabato 6 maggio, alle ore 15:00. Puoi seguire la sfida in diretta streaming esclusiva su DAZN, per capire come smuoverà la parte più alta del tabellone, interessata da un’accesa lotta per la qualificazione diretta alla prossima Champions League.

Serie A: guarda Milan-Lazio in streaming

I rossoneri, scivolati al sesto posto in classifica a quota 58 punti (gli stessi dell’Atalanta che li precede) e con una sola vittoria negli ultimi cinque turni, non possono far altro che dare tutto per non perdere ulteriormente terreno, mantenendo però al tempo stesso la concentrazione alta in vista dell’imminente derby europeo con l’Inter. Dall’altra parte, i biancocelesti in seconda posizione a 64 punti, costretti a dover fare i conti con la rincorsa della Juventus che li segue a una sola lunghezza.

I tifosi delle due squadre e gli appassionati del grande calcio hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Dario Mastoianni e il commento tecnico a quella di Simone Tiribocchi.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Pioli e Sarri, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Messias, Bennacer, Leao, Giroud;

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Il favore dei pronostici è per i padroni di casa, ai quali è assegnato il 49% delle probabilità di vittoria. Solo il 23% per gli ospiti, mentre il restante 28% è attribuito a un eventuale pareggio.

Come guardare la partita dall’estero

Chi si trova all’estero e vuol guardare Milan-Lazio in diretta, lo può fare senza problemi grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalla piattaforma.

Se ci si connette da una rete aperta, pubblica o condivisa è però bene fare attenzione alla sicurezza. Una soluzione dedicata, come quella di NordVPN (oggi in forte sconto), ha tutto ciò che serve per proteggere dati e privacy: una Virtual Private Network globale, un antivirus e molto altro ancora.

