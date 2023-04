Come vedere Milan-Lecce in streaming (Serie A)

Milan-Lecce potrebbe sembrare un match già deciso in partenza, considerando solo il valore delle rose e le rispettive ambizioni, ma occhio al possibile testacoda. L’incrocio tra rossoneri e giallorossi va in scena nella cornice di San Siro per la giornata 31 di Serie A, con fischio d’inizio in programma domenica 23 aprile alle ore 18:00 e la possibilità di vedere la partita in diretta streaming. All’andata finì 2-2 allo stadio Via del Mare.

Serie A: guarda Milan-Lecce in streaming

Quarto posto in classifica a 53 punti per i padroni di casa, reduci dall’impresa in Champions League con la qualificazione alla semifinale ai danni del Napoli. Proprio l’impegno europeo infrasettimanale potrebbe farsi sentire nelle game, avvantaggiando così gli ospiti, sedicesimi con 28 punti e a caccia di risultati positivi per raggiungere il prima possibile la salvezza matematica.

Ai tifosi segnaliamo la possibilità di guardare la partita in diretta streaming in esclusiva su DAZN con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Marco Parolo.

A decidere le sorti dell’incontro saranno anzitutto le scelte dei due tecnici, Pioli e Baroni: queste le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Milan (4-3-3): Maignan, Florenzi, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Krunic, Brahim Diaz, Origi, Leao;

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Blin, Hjulmand, Gonzalez, Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

Come guardare la partita dall’estero

I supporter e gli appassionati che vogliono guardare Milan-Lecce dall’estero con telecronaca in italiano possono contare sulla portabilità transfrontaliera di DAZN. Connettendosi da reti aperte o pubbliche, ad esempio in hotel, è bene prestare attenzione al fattore sicurezza.

Per tutelare dati e privacy durante le attività online, anche lo streaming, torna utile una suite come quella di NordVPN (oggi in forte sconto), di tipo all-in-one. Oltre alla celebre Virtual Private Network globale include antivirus, gestore password e spazio per il backup crittografato sul cloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.