Come vedere Milan-Napoli in streaming (Champions)

Milan-Napoli è il quarto di finale della Champions League che vede scendere in campo due italiane, uno spettacolo da seguire in streaming su Prime Video, gratis per tutti coloro che dispongono di un abbonamento Amazon Prime attivo. Un derby tutto tricolore, che vede la squadra detentrice dello scudetto ospitare quella ormai a un passo dalla vittoria di questa Serie A. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 21:00 di mercoledì 12 aprile, nella cornice dello stadio San Siro.

Champions League: guarda Milan-Napoli in streaming

Con la telecronaca affidata alla voce di Sandro Piccinini e il commento tecnico a Massimo Ambrosini, il big match potrà essere seguito già dalle 19:30 grazie alla diretta organizzata dalla piattaforma con Giulia Mizzoni in compagnia di Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, Ezequiel Lavezzi e Fabio Cannavaro.

I tifosi e gli appassionati che desiderano guardare la partita lo possono fare, dunque, in esclusiva su Prime Video. Chi ancora non lo ha fatto, può attivare subito i 30 giorni di prova gratuita così da poter contare sui molti benefici offerti dall’abbonamento Amazon Prime.

Sarà prima di tutto un sfida tattica: queste le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo dai due allenatori, Pioli e Spalletti.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Krunic, Tonali, Brahim Diaz, Bennacer, Leao, Giroud;

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Secondo i pronostici, regna un sostanziale equilibrio: 34% di probabilità per la vittoria dei rossoneri e 37% per quella degli azzurri, mentre il restante 29% è assegnato a un possibile pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Le partite della Champions League sono visibili in streaming su Prime Video con telecronaca in italiano solo dal nostro paese, da San Marino e da Città del Vaticano. Non è garantito il supporto alla diretta da altri territori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.