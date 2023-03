Come vedere Milan-Salernitana in streaming

Milan-Salernitana chiude la giornata 26 di Serie A con un posticipo in scena a San Siro. I padroni di casa, reduci dall’impegno in Champions contro il Tottenham, tornano a concentrarsi sul campionato per non perdere ulteriore terreno, dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno a Firenze. Il match può essere visto anche in streaming su DAZN, con fischio d’inizio alle ore 20:45 di lunedì 13 marzo.

Serie A: guarda Milan-Salernitana in streaming

I tifosi hanno a disposizione due alternative per guardare la partita: il già citato streaming su DAZN e la diretta trasmessa da Sky e NOW, in entrambi i casi con telecronaca in italiano, analisi, approfondimenti e interviste.

Quarto posto in classifica a 47 punti (gli stessi della Roma) per il Diavolo. Sedicesima piazza invece per gli Ippocampi, a 25 punti e costretti ad agguantare altri risultati utili per evitare qualsiasi rischio di scivolare nella lotta per la salvezza.

Stesso modulo per le due squadre, nelle probabili formazioni in campo dal primo minuto, schierate dai due allenatori Pioli e Paulo Sousa.

Milan (3-4-2-1): Maignan, Kalulu, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Diaz, Leao, Giroud;

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa, Gyomber, Daniuluc, Pirola, Sambia, Crnigoj, Coulibaly, Brdaric, Candreva, Kastanos, Piatek.

Grandi favoriti i rossoneri, con il 77% di probabilità di vittoria secondo i pronostici. 15% per il pareggio e solo 8% per i granata.

Come vedere Milan-Salernitana dall’estero

Anche nel caso di Milan-Salernitana, così come per tutte le altre partite di Serie A, è possibile beneficiare della portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme (maggiori informazioni) per la visione dall’estero. Si consiglia ad ogni modo di prestare attenzione alle reti attraverso le quali si effettua la connessione, soprattutto se aperte, pubbliche o condivise come nel caso dei network degli alberghi.

Mantenere sempre al sicuro e protetti i dati e la privacy è una priorità assoluta, anche quando si tratta di streaming. Scegliere una soluzione certificata e affidabile come quella di NordVPN (oggi in forte sconto) è una buona pratica: include una Virtual Private Network globale, un antivirus sempre aggiornato, spazio sul cloud per il backup dei contenuti, un gestore delle password e altro ancora.

