Come vedere Milan-Sampdoria in streaming (Serie A)

Milan-Sampdoria in campo per la giornata 36 di Serie A, la terzultima del campionato. I rossoneri tornano a San Siro quattro giorni dopo l’eliminazione dalla Champions League subita dai cugini dell’Inter e proprio con l’obiettivo di guadagnare punti utili per la qualificazione alla prossima edizione del torneo. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di sabato 20 maggio. I tifosi potranno seguire il match in diretta streaming.

Serie A: guarda Milan-Sampdoria in streaming

Quinti in classifica a 61 punti, i padroni di casa devono fare i conti con uno stato di forma non ottimale. Di fronte a loro c’è però il fanalino di coda del tabellone: gli ospiti sono ultimi a 18 punti e già matematicamente retrocessi. Non per questo, i blucerchiati approcceranno la gara senza motivazioni.

Chi desidera guardare la partita ha a disposizione due opzioni: lo streaming su DAZN con le voci di Riccardo Mancini e Massimo Gobbi oppure la diretta trasmessa da Sky e NOW sempre con telecronaca in italiano.

Diamo uno guardo alle probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Pioli e Stanković.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez, Pobega, Tonali, Leao, Diaz, Messias, Giroud;

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia, Amione, Nuytinck, Gunter, Zanoli, Winks, Cuisance, Augello, Djuricic, Jesè, Gabbiadini.

Super favoriti i rossoneri, con i pronostici che attribuiscono l’81% di probabilità alla loro vittoria e solo il 6% a quella dei blucerchiati, mentre il rimanente 13% è assegnato a un eventuale pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Nessun problema per chi, dall’estero, vuol vedere Milan-Sampdoria con telecronaca in italiano: la portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme lo consente. Se la connessione passa da reti aperte o condivise, come quelle degli alberghi, è però bene prestare attenzione al fattore sicurezza.

Anche per lo streaming è bene affidarsi a una soluzione dedicata e certificata: quella all-in-one di NordVPN (oggi in forte sconto) include una Virtual Private Network con server distribuiti in tutto il mondo, un antivirus efficace, spazio per il backup crittografato sul cloud e un gestore delle password.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.