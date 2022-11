Come vedere Milan-Spezia in streaming (Serie A)

Milan-Spezia vede andare in scena a San Siro un match tra due squadre con ambizioni differenti, ma entrambe reduci da un risultato negativo in campionato e dunque intenzionate a riscattarsi. Spetta ai mister Pioli e Gotti elaborare la strategia migliore per farlo. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di sabato 5 novembre.

Milan-Spezia: guarda la partita in diretta streaming

C’è la possibilità di guardare alla partita collegandosi alla diretta streaming su DAZN. La telecronaca è affidata a Dario Mastroianni con Simone Tiribocchi al commento tecnico. In collegamento da bordocampo Federico Sala e Orazio Accomando. Chi lo preferisce, può scegliere come alternativa la trasmissione di Sky Q o quella dell’offerta TIMVISION.

Nell’attuale classifica della Serie A, i rossoneri si trovano al terzo posto con 26 punti (dietro a Napoli e Atalanta), mentre i liguri sono impegnati ad allontanarsi dalle posizioni calde della zona retrocessione con 9 punti fin qui conquistati. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Milan: Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez, Tonali, Pobega, Messias, Diaz, Leao, Origi;

Spezia: Dragowski, Amian, Ampadu, Kiwior, Reca, Ekdal, Bourabia, Strelec, Verde, Gyasi, Nzola.

Chi si trova all’estero può comunque assistere alla sfida in diretta e con la telecronaca nella nostra lingua. Come? È sufficiente connettersi alla piattaforma attraverso il servizio NordVPN (oggi al 63% di sconto). Con questo metodo si ottiene un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

