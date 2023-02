Come vedere Milan-Torino in streaming

Milan-Torino va in scena un mese dopo il confronto tra le due squadre in Coppa Italia che ha visto i rossoneri eliminati dalla competizione. Questa volta, San Siro ospita il match valido per la giornata 22 della Serie A. Per mister Pioli sarà un’ennesima prova del fuoco, nel periodo più difficile della sua gestione, reduce dall’ennesima sconfitta nel derby con l’Inter: dovrà vedersela con gli uomini di Juric, reduci da prestazioni convincenti. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di venerdì 10 febbraio.

Milan-Torino: guarda la partita in streaming

Hai la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico affidato alla voce di Andrea Stramaccioni. Come da tradizione per la piattaforma, sarà anticipata da analisi e aggiornamenti dagli spogliatoi, mentre nel post-gara ci saranno interviste, approfondimenti e highlight.

Dando uno sguardo alla classifica, i rossoneri sono scivolati all’ultima posizione utile per una qualificazione in Europa, al sesto posto con 38 punti. È l’inevitabile conseguenza di una serie ormai lunga di risultati negativi inanellati, con tre sconfitte consecutive nelle ultime giornate. Subito dietro il Torino, settimo a 30 punti.

Queste, invece, le probabili formazioni che Pioli e Juric dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Milan (3-5-2): Tatarusanu, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Calabria, Diaz, Bennacer, Tonali, Hernandez, Rebic, Giroud;

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Buongiorno, Aina, Ricci, Linetty, Vojvoda, Karamoh, Miranchuk, Sanabria.

Il match apre la lunga giornata 22 del campionato di Serie A, con un calendario spalmato che andrà a concludersi lunedì sera con il posticipo Sampdoria-Inter.

Indipendentemente dal dispositivo scelto per vedere Milan-Torino o qualsiasi altro contenuto multimediale, in streaming oppure on demand, puoi goderti l’intrattenimento che preferisci in tutta sicurezza grazie a NordVPN (oggi in sconto del 63%). Il servizio tiene lontani i malware e le minacce per la privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.