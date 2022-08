Milan-Udinese (Serie A): guardala in streaming

Milan-Udinese è la sfida che apre ufficialmente la nuova stagione di Serie A. In campo alle ore 18:30 di sabato 13 agosto 2022, i rossoneri campioni in carica cercheranno di partire con il piede giusto, nel tentativo di difendere il tricolore cucito sul petto. Di fronte a loro i bianconeri sotto la guida del nuovo mister Sottil, che nella prima fase di calciomercato hanno rafforzato la rosa con l’arrivo di Enzo Ebosse e il ritorno di Nehuén Pérez.

Milan-Udinese, guardala in diretta streaming

Puoi seguire il match in diretta streaming su DAZN, con un ampio pre-partita per entrare nell’atmosfera di un San Siro infuocato dai tifosi.

Tra le formazioni in campo dal primo minuto per Milan-Udinese ci sarà anche qualche nuovo arrivo. Il più atteso è senza dubbio Charles De Ketelaere: il giovane belga strappato al Club Bruges con una trattativa lunga e complessa è uno degli innesti più importanti per mister Pioli, insieme ad Adli e Pobega.

Sottoscrivendo l’ abbonamento a DAZN, scegliendo una delle due formule previste (Standard o Plus) si ha accesso a un catalogo di contenuti molto più ampio rispetto alle sole gare della Serie A. Oltre al calcio (che comprende anche la Major League Soccer statunitense, LaLiga spagnola e il meglio dal Sud America) ci sono eventi in diretta per sport come boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf e basket, senza dimenticare i motori e tutte le produzioni originali che spaziano dalle interviste agli approfondimenti, fino a talk show e vere e proprie serie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.