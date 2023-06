Come vedere Milan-Verona in streaming (Serie A)

Milan-Verona è la sfida di San Siro che chiude il campionato, in scena per la giornata 38 di Serie A, con fischio d’inizio alle ore 21:00 di domenica 4 giugno e possibilità di vederla in diretta streaming esclusiva su DAZN. A giocarsi il tutto per tutto sono gli ospiti, costretti a vincere per spuntarla nella lotta salvezza che sta per emettere l’ultimo verdetto della stagione.

Serie A: guarda Milan-Verona in streaming

Quarti in classifica a 67 punti, i rossoneri sono già certi della qualificazione diretta alla prossima Champions League. Ancora in lotta per non retrocedere, invece, i gialloblu, terzultimi a 31 punti come lo Spezia che li precede: questi 90 minuti e il risultato dei liguri saranno determinanti per il loro destino.

Per i tifosi c’è la possibilità di guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. La piattaforma ha scelto la voce di Riccardo Mancini per la telecronaca, affiancato da Massimo Gobbi al commento tecnico.

Le scelte iniziali degli allenatori, Pioli e Zaffaroni, saranno determinanti. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto e ai rispettivi moduli.

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Messias, Brahim Diaz, Leao, Giroud;

Verona (3-4-2-1): Montipò, Ceccherini, Hien, Cabal, Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli, Ngonge, Verdi, Djuric.

I favoriti dai pronostici sono i padroni di casa, con il 52% di possibilità di vittoria. Solo il 22% è invece assegnato agli ospiti, mentre il restante 26% a un eventuale pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

I tifosi rossoneri e gialloblu che si trovano all’estero possono vedere Milan-Verona con telecronaca in italiano grazie alla portabilità transfrontaliera garantita da DAZN. Consigliamo loro di prestare attenzione alla sicurezza di dati e privacy se si connettono alla piattaforma attraverso una rete aperta o condivisa, ad esempio quella di un albergo.

