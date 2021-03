Milano Digital Week 2021: Masterclass sul CRM da F2 Innovation

La Milano Digital Week è alle porte, un appuntamento che quest’anno avrà luogo online con una serie di eventi dal 17 al 21 marzo 2021.

Proprio in occasione della Digital Week, F2 Innovation ha organizzato una Masterclass gratuita online che prenderà in esame i falsi miti più comuni e dannosi che ruotano intorno al CRM e che in molti casi ostacolano la crescita aziendale. C’è un dato che fa riflettere e che proviene da una ricerca dell’osservatorio CRM : il 62% delle aziende possiede un CRM, ma ha difficoltà nell’utilizzarlo.

L’appuntamento con la Masterclass è per il 19 marzo 2021 alle ore 16:00, e prenderà in esame come le aziende possono strutturare un processo di CRM efficace e affidabile:

● Come evitare costi e perdite di tempo: il CRM non è un software;

● Come ottenere risultati velocemente grazie al CRM, strutturando un

processo solido e misurabile;

● Come diminuire il costo di acquisizione di nuovi clienti e aumentarne il Life

Time Value grazie al CRM;

● Come il CRM può far risparmiare tempo ai tuoi reparti aziendali,

aumentandone la produttività;

● Come utilizzare al meglio il CRM nelle PMI: analisi di casi studio italiani.

Speaker

Lo speaker principale dell’evento sarà Alessandro Cavallo, Imprenditore, Advisor e Professore aggregato in digital marketing presso Lumsa, Docente e Mentor presso Luiss Business School.

Sarà, inoltre, coadiuvato da:

● Davide Campofredano, COO F2 Innovation, che è stato Head of Digital

Marketing per Save the Children e Client Consultant in Havas Media Group

Group;

● Carlo Bossi, Manager F2 Innovation, con innumerevoli esperienze nel dipartimento Digital di aziende leader a livello globale e precedente Head of Marketing di EF Education First.

Come partecipare alla MasterClass

L’evento è dedicato a imprenditori e manager dell’area Tech, Marketing e Sales. Per partecipare all’evento, che si svolgerà online il 19 marzo 2021 alle ore 16:00, sarà necessario richiedere il pass gratuito al seguente link entro il 15 marzo: iscriviti alla Masterclass di F2 Innovation.