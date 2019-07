Con l’obiettivo dichiarato di appoggiare le startup al lavoro sulle tecnologie DLT e di contribuire al loro sviluppo, inaugura nella città di Milano il primo Blockchain District del paese. Si trova nel capoluogo lombardo all’indirizzo Corso di Porta Romana, 61. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Le Village by Crédit Agricole Milano e ICONIUM Blockchain Ventures.

Il Blockchain District di Milano

Il progetto messo in campo prevede di selezionare, sostenere e promuovere le aziende che operano in sette ambiti differenti, definiti le 7F: Food, Fashion, Forniture, FinTech/InsurTech, Future Mobility, France (legato alle origini transalpine di Crédit Agricole) e Farmaceutico. Il motto è “Collaborare per innovare” attraverso la creazione di un ecosistema basato su principi come l’economia circolare.

Coloro che prenderanno parte alle attività promosse dal Blockchain District potranno contare su mentoring, programmi di formazione, coaching, incontri di matching con investitori e aziende

corporate, supporto al fundraising e all’internazionalizzazione grazie al supporto di ICONIUM, che per l’occasione sposta il team della propria sede milanese nei nuovi spazi. Queste le parole dell’amministratore delegato Fabio Pezzotti.

L’industria della blockchain rappresenta un’opportunità straordinaria di sviluppo dell’economia del nostro Paese: per questo è necessario creare una rete di imprenditori e professionisti specializzati in questo ambito. Con questa partnership aderiamo completamente al concetto “Collaborare per innovare” su cui si basa l’intero hub. Unire le forze con Le Village ci permette di creare in Italia un punto di riferimento territoriale, ad oggi assente, per le imprese e gli startupper che intendono investire nella Blockchain e sviluppare questa tecnologia dalle potenzialità enormi, in termini di innovazione e occupazione, sostenendo giovani aziende ad alto potenziale innovativo e di crescita.

Gli fa eco il commento di Gabriella Scapicchio, Sindaco de Le Village by Crédit Agricole Milano.

Siamo entusiasti di questa partnership con ICONIUM in quanto la tecnologia della blockchain ha applicazioni trasversali su tutti i nostri verticali di interesse. Attraverso questa collaborazione avremo modo di condividere e implementare un di palinsesto eventi e attività sempre aggiornato e di alto profilo, dando così un contributo all’ecosistema dell’innovazione.

La notizia arriva proprio nei giorni che vedono assegnata all’Italia la presidenza della EU Blockchain Partnership, un incarico che il nostro paese dividerà lungo i prossimi dodici mesi con Svezia e Repubblica Ceca.