M'illumino di Xiaomi: 20% di sconto e luce fu

Come illuminare al meglio la propria postazione di lavoro desktop? Le lampade da scrivania non sono sempre ottimali e soprattutto hanno un difetto: avendo un braccio di supporto, debbono essere posizionate lateralmente, cercando di direzionarle verso la tastiera ed evitare al tempo stesso di ostruire la vista. Xiaomi ha però voluto sviluppare una alternativa che, inevitabilmente, incuriosisce. A maggior ragione quando lo sconto è del 20% ed il costo scende così da 59,99 a 39,99 euro.

Xiaomi, così si illumina la postazione

Si tratta di una luce led inserita in un tubolare in grado di svilupparsi orizzontalmente sopra lo schermo. Può essere appoggiata sul bordo superiore e quindi orientata, evitando così riflessi dannosi sullo schermo, direzionando la luce soltanto sulla superficie piana tra il display e l’operatore.

Design elegante, facile installazione. L’alimentazione può essere ricavata tramite ricarica semplicemente dalle prese USB disponibili sul pannello posteriore del display. Il bagliore creato consente di salvaguardare la vista, riducendo il contrasto della luminosità del monitor in un ambiente non sufficientemente illuminato. Ottimo anche per lo studio o per la lettura notturna.

Luce e colore sono regolabili, così come la rotazione che è assicurata da un aggancio magnetico. Basta poco per poter cambiare completamente l’esperienza di lavoro: in questo caso, grazie all’offerta che scadrà entro le prossime ore, potrebbero bastare 39,99 euro.