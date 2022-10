Le minacce cloud e web mettono a rischio i dati sensibili: cosa fare?

Man mano che le organizzazioni continuano a migrare verso il cloud, la loro dipendenza da fornitori e partner di terze parti aumenta, esacerbando il rischio di minacce cloud che arrivano dalla catena di approvvigionamento.

Le soluzioni antivirus per difendere dati sensibili ci sono, ma non tutte sono efficaci in egual misura. La storia tecnologica e la qualità di Norton 360 Premium parlano da sole in questo caso specifico.

Norton 360 Premium è conosciuta da molte aziende e da milioni di utenti privati. Qualsiasi minaccia arrivi dal Web, l’antivirus è capace di rilevarla e isolarla.

Cloud al sicuro con Norton 360 Premium

Come dicevamo, man mano che le aziende iniziano ad adottare infrastrutture cloud per supportare i vari ambienti di lavoro ibridi e remoti, necessitano di difese performanti e costantemente aggiornate.

La soluzione la offre Norton 360 Premium. Contro gli attacchi ransomware, l’antivirus offre una protezione a diversi livelli, con un backup nella “nuvola” protetto e sicuro.

La componente umana, però, deve dare il suo contributo. Le organizzazioni devono formare ed educare in modo adeguato dipendenti e stakeholder sulle modalità per l’identificazione, il blocco e le segnalazioni di attacchi hacker prima che provochino danni irreparabili.

La cultura della sicurezza insomma va coltivata all’interno e all’esterno dell’organizzazioni, a cui è necessario aggiungere l’utilizzo di soluzioni semplificate, che aiuterebbero a proteggere in modo efficace le persone dalle minacce Web in difesa dei dati aziendali.

Partendo, ovviamente, da un antivirus dalle variegate funzioni come Norton 360 Premium, da acquistare entrando in questa pagina, approfittando dell’attuale sconto del 57% sul prezzo.

