In questo 2020 sono cambiati usi e abitudini di tutti noi, in modo tanto improvviso quanto forzato. Contestualmente ci si è visti costretti a dover fare i conti con nuove dinamiche legate alla diffusione delle minacce informatiche: i trend innescati in quella che da più parti è stata definita Nuova Normalità si faranno sentire anche nel corso del 2021 come sottolinea Bitdefender nella propria previsione basata sul report Business Threat Landscape.

Minacce informatiche: previsioni per il 2021

In alcuni casi l’adozione delle soluzioni per lo smart working ha comportato l’esposizione a pericoli e attacchi legati a fattori come configurazioni errate delle infrastrutture o assenza di patch correttive per le falle già note (il 63,63% di quelle non ancora risolte risale a prima del 2018). Per farsi trovare pronti all’appuntamento con le sfide di domani è necessario anzitutto comprendere quelle odierne, così da poter pianificare una strategia di sicurezza adeguata ed efficace.

Durante la fase di esecuzione degli attacchi, l’uso di comandi e script PowerShell rimane la sotto-tecnica preferita dai criminali informatici: rappresenta infatti ben il 42,52% di tutte le sotto-tecniche segnalate. Gli hacker prediligono quelle tattiche che si muovono al di sotto delle soglie di rilevazione delle soluzioni di sicurezza tradizionali, perciò è probabile che le aziende dovranno rivalutare il loro stack di sicurezza per il 2021 e includere soluzioni efficaci che non si limitino a fornire funzionalità antimalware.

Secondo Bitdefender si registreranno più attacchi che mirano a sfruttare le vulnerabilità emerse quest’anno e che ancora non dispongono di un fix, ci sarà un aumento delle tattiche di esecuzione stealth e il consolidamento dell’offerta di cosiddetti “hacker APT in affitto”, un problema quest’ultimo che interessa sempre più il mondo delle PMI.

Di seguito una tabella relativa alla prima metà del 2020. I dati sono riferiti a quanto rilevato in ambito aziendale nel nostro paese: prende in considerazione i ransomware, i coin miner e le applicazioni potenzialmente indesiderate.

Per Bitdefender un altro problema da affrontare con urgenza è quello legato alla mancanza di personale qualificato. Le realtà professionali lo possono fare rivolgendosi a team esterni di rilevamento e risposta in grado di valutare l’infrastruttura e proporre soluzioni EDR (Endpoint Detection and Response) o MDR (Managed Detection and Response) adeguate. In conclusione le parole di Liviu Arsene, Senior E-Threat Analyst della software house.