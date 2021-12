Minaccia BlackCat: allarme ransomware sul Web

Lo chiamano BlackCat o ALPHV ed è un nuovo ransomware che ha messo in allarme chi si occupa di sicurezza online.

Giusto pochi giorni fa infatti, è apparso in rete questa nuova minaccia, derivato da BadBeeTeam che è stato rilascito su GitHub nel corso del 2020. A differenza degli altri ransomware, BlackCat appare agli esperti come creato e distribuito direttamente da un'organizzazione criminale con conoscenze informatiche professionali.

A rendere particolarmente pericoloso questo nuovo tipo di attacco vi è un sistema di affiliazione. L'organizzazione madre, sembra coinvolgere dei veri e propri “affiliati" che utilizza per attaccare grandi aziende e con cui poi divide i proventi dell'estorsione.

Se in questo momento gli attacchi registrati sono pochi, è molto probabile che durante le prossime settimane questo pericolo diventi sempre più concreto. In questi casi, affidarsi a un antivirus realmente efficace può essere essenziale per proteggere i propri dati.

Come contrastare BlackCat efficacemente?

