Mini cabinato SEGA Astro City Mini V: PREZZO MINIMO STORICO

SEGA Astro City Mini V, il mini cabinato che riproduce in miniatura gli arcade da sala giochi con 22 titoli inclusi, è in forte sconto su Amazon. Oggi, l’e-commerce tende una mano a tutti gli appassionati di retrogaming e permette loro di acquistarlo al suo prezzo minimo storico.

Caratteristiche e giochi di SEGA Astro City Mini V

Il sistema di controllo è quello tipico dei coin-op, con un joystick e i pulsanti laterali attraverso i quali eseguire tutte le azioni nel gameplay. Anche l’audio è quello dell’epoca, inconfondibile per chi l’ha vissuta in prima persona. Nella confezione è incluso il cavo HDMI utile per connetterlo a un qualsiasi monitor o televisore, oltre a quello USB necessario per l’alimentazione. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Ecco l’elenco completo dei 22 giochi preinstallati, tutti ottimizzati per lo schermo verticale: Truxton, Truxton II, Fire Shark, Outzone, Dogyuun, Batsugun, Grind Stormer, Moon Cresta, Zaxxon, Terra Cresta, Cosmo Police Galivan, Action Fighter, Wrestle War, Raiden, Sonic Wings, Desert Breaker, Samurai Aces, Kingdom Grand Prix, Gunbird, Strikers 1945, Armed Police Batrider, Battle Bakraid Unlimited.

In questo momento, puoi acquistare il mini cabinato SEGA Astro City Mini V al prezzo di 119 euro, in forte sconto rispetto a quello di listino (199 euro). La spesa si trova al suo minimo storico, non sappiamo per quanto tempo rimarrà così: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne mettendolo nel carrello, per non lasciarsi sfuggire l’occasione.

L’articolo è venduto e spedito da Amazon, senza intermediari, con la consegna gratuita assicurata entro 48 ore per chi effettua subito l’ordine. Sei pronto per una full immersion nel retrogaming?