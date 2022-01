Mini chiavetta USB: piccola ma SPAZIOSA (9€)

Una mini chiavetta del genere è un vero successo. Te l'attacchi alle chiavi e non la perdi mai di vista. In questo modo quando ti serve sai già dov'è e puoi utilizzarla nel giro di un paio di secondi senza se e senza inconvenienti. La paghi soltanto 8,99€ su Amazon grazie all'offerta in corso e nel giro di qualche giorno arriva a casa.

Con Prime attivo non paghi neanche un euro in più quindi cosa aspetti?

Mini chiavetta USB: dimensioni minime ma resa massima

Ti svelo un segreto: da attaccare in auto per ascoltare la musica che vuoi alla radio è una vera bomba. In realtà questa chiavetta USB è eccezionale in tutto e per tutto anche da tenere fissa da qualche parte visto che non occupa spazio e non rischi né di rovinarla né di danneggiare l'entrata vera e propria.

Si potrebbe dire che è a prova di qualsiasi cosa, specialmente di comodità.

In modo particolare, nonostante sia così piccola, non ti deve far temere nulla perché a disposizione ha ben 64 GB di spazio che sfrutti alle massime velocità Ci archivi dentro di tutto: dalle foto, alla musica, passando dai documenti, archivi, video e film. Non hai limiti soprattutto perché è una 3.0 e quindi utilizza il massimo potenziale sia per traferire che leggere i dati.

Cos'altro dire sul suo potenziale? Acquistala al volo ora che è in offerta o non ne approfitterai mai più.

Aggiungi al carrello questa mini chiavetta USB su Amazon e pagala appena 8,99€ grazie all'offerta in corso. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con Prime attivo.