Ferma il caldo con il condizionatore portatile a soli 39€

Compatto, silenzioso e con supporto a tre velocità diverse per la rotazione della ventola: al prezzo stracciato di soli 39 euro, grazie allo sconto del 43% applicato in automatico da questa offerta su Amazon, il mini condizionatore portatile è ciò di cui hai bisogno per affrontare il caldo dell’estate nel modo giusto. Passiamo in rassegna le sue caratteristiche per sottolinearne i punti di forza.

Mini condizionatore portatile a 39 euro: l’offerta

Integra ben cinque funzioni: umidificatore d’aria, ventilatore, purificatore per un ambiente più sano, condizionatore e luce notturna colorata per il comodino. Al suo interno c’è un serbatoio dell’acqua da 1 litro, posizionato nella parte inferiore e semplice da riempire. Ancora, per l’alimentazione è sufficiente collegare il cavo USB in dotazione, anche a una presa del computer, a un powerbank o al caricatore che già si utilizza per lo smartphone o per il tablet. Se vuoi saperne di più, per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali: devi solo metterlo nel carrello. Grazie allo sconto del 43% sul listino, applicato in automatico, questo mini condizionatore portatile a soli 39 euro è l’ideale, da mettere sulla scrivania dell’ufficio o di casa mentre si lavora oppure da tenere in stanza sul comodino.

Puoi contare sulla spedizione gratuita gestita dalla logistica di Amazon con la consegna a domicilio assicurata già entro domani se effettui l’ordine in questo momento. Non sei ancora convinto? Dai uno sguardo alle centinaia di recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova: il voto medio sfiora la perfezione con un 4,8 stelle su 5.