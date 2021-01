In caso di blackout si rischia di rimanere disconnessi da tutto e da tutti: un lusso che non ci si può permettere soprattutto ora che si lavora da casa in smart working e che si studia con le modalità della didattica a distanza. Può tornare dunque utile un gruppo di continuità, ma non solo per il computer, anche per dispositivi quali router e telefoni. L’unità Mini UPS del marchio Shanqiu proposta ora in offerta lampo su Amazon con uno sconto del 15% sul prezzo di listino serve proprio a questo.

Mini UPS e powerbank insieme: offerta lampo su Amazon

Ha una capacità pari a 8.800 mAh sufficiente per mantenere gli apparecchi operativi finché il problema non viene risolto o comunque il tempo necessario per spegnerli correttamente evitando danni. Dispone anche di una porta USB così da poter essere utilizzato come un normale powerbank per la ricarica di smartphone o altri device. Invitiamo a consultare la scheda per altri dettagli tecnici.

Tutto questo al prezzo di 35,69 euro invece di 41,99 euro come da listino. Gli interessati non perdano tempo: l’offerta lampo proposta oggi da Amazon è valida solo per poche ore e fino all’esaurimento delle unità in promozione.