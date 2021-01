Zaino per PC MOLESKINE impermeabile in super offerta

Uno sconto del 57% dimezza il prezzo di uno zaino MOLESKINE impermeabile, il modello per PC da 15 pollici è in offerta su Amazon a 33,99€. Il prezzo solito di questo modello è di 79 euro.

Il marchio MOLESKINE è da sempre garanzia di qualità, diventato celebre per la produzione di agende, quaderni, borse e valigie, mantenendo un design sempre elegante e minimale. Lo zaino per PC in offerta oggi è ideale per laptop fino ai 15 pollici. Oltre al vano principale dove riporre il portatile, sono presenti anche una serie di tasche interne ed esterne, per trasportare accessori, agende e piccoli oggetti.

Lo zaino per PC è realizzato in ecopelle e garantisce la totale impermeabilità, ottimo per tenere al sicuro i propri dispositivi elettronici anche sotto la pioggia. Il tessuto dorsale traspirante rende lo zaino comodo anche per lunghi spostamenti e tramite l’apposita banda sul retro, è possibile ancorarlo ad un trolley e trasportarlo in totale sicurezza.

MOLESKINE sconta del 57% il suo zaino per PC, oggi è possibile acquistarlo a soli 33,99€. Si tratta di un prezzo fantastico per uno zaino elegante e resistente, prodotto da un brand premium.

