Samsung T7: SSD Esterno da 1TB scontato di 84 euro

Il disco SSD Samsung T7 è in offerta su Amazon a 155,99€, uno sconto del 35% che corrisponde a ben 84 euro risparmiati rispetto al prezzo di listino.

Il modello in questione è la versione blu della serie di dischi Samsung T7, nel taglio da 1TB con USB-C 3.2 Gen 2. La velocità di trasferimento raggiunge i 1.050 MB/s, 9 volte più veloce rispetto ad un classico Hard Disk.

Questo SSD Samsung è realizzato in metallo e ha un design semplice e compatto, con un peso di 58g e dimensioni di 8.5 x 5.7 x 0.8 cm. Può essere collegato a PC, TV, Smartphone o Tablet tramite un pratico cavo USB-C e supporta le porte 3.2 Gen 2 (10Gb/s). Inclusi in confezione troviamo un cavo da USB-A a USB-C e uno con doppio connettore USB-C, da utilizzare con i dispositivi non dotati di ingressi di USB-A, come gli ultimi MacBook e diversi laptop Windows di ultima generazione.

Il Samsung T7 mantiene i dati al sicuro grazie alla protezione con encription hardware AES 256, supporta i principali sistemi operativi come Windows (dalla 7 in poi), MacOS e Android (dalla 5.1 Lollipop in poi).

Oggi il disco SSD Samsung T7 da 1TB è in offerta su Amazon a 155,99€, un prezzo molto interessante per un’unità super veloce che permette di tenere al sicuro i propri dati ed averne rapido accesso in qualunque momento.