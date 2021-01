Sconti tinta pastello: 20€ di ricarica ed eleganza

Le powerbank sono tutte uguali? Forse, ma qualcuna è più elegante. Senza spese particolari, ma per il semplice gusto del bello, Moxnice è una soluzione che trasforma la powerbank in qualcosa da mettere sul tavolo al fianco dello smartphone, invece che qualcosa da nascondere nella borsa come fosse un cerotto ad un problema.

Moxnice è una powerbank da 10000mAh con tutte le caratteristiche per sembrare un piccolo gioiellino: sottile, con il profilo arrotondato e dorato, di forma quadrata e con colori pastello selezionati. Il prezzo? Minimo: soltanto 20,99 euro, oppure 17,84 euro se si arriva entro la fine dell’offerta lampo disponibile in queste ore.

Appena 160 grammi in tutto, 8cm di lato e doppia uscita laterale per poter ricaricare anche due device contemporaneamente. Una buona idea regalo? Perché no, peraltro disponibile per 20 euro o poco meno.