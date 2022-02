Mini Hub portentoso: 4 in 1 in un solo secondo (8€)

Spendi 8 euro e migliori la tua vita al volo con questo mini Hub USB che ti rivoluziona la vita. Basta collegarlo al dispositivo e tac: ti trasforma una semplice porta in un mondo di risorse che senza ombra di dubbio ti torna utile. Perfetto soprattutto se devi collegare più dispositivi all’unisono, per meno di dieci euro non può che esser un acquisto fatto a cuore leggero.

Con Prime le spedizioni sono velocissime e gratuite in tutta Italia, quindi cosa aspetti?

Mini Hub USB: un mondo a portata di mano

Il dramma di avere poche porte USB sul tuo dispositivo è più comune di quanto possa sembrare. Io ad esempio ti scrivo da un Surface che ne ha solo una e sai come ho risolto? Proprio con questo mini Hub USB. Da collegare è semplicissimo così come da utilizzare. Se non ne hai mai visto uno lo devi prendere un po’ come una multipresa. Funziona allo stesso modo.

Ovviamente non devi installarlo e non devi fare nient’altro. Appena lo connetti lui entra in funzione e ti fa fare ciò che vuoi.

Ti mette a disposizione 4 porte suppletive con tecnologia 3.0 così sfrutti la massima velocità laddove è consentito. In caso contrario non avere dubbi: è retrocompatibile ai massimi livelli. Anche in termini di sistemi non ha niente da temere: lo si utilizza su Windows, MacOS, Linux e altri ad occhi chiusi.

Acquista al volo questo mini Hub HSB su Amazon a soli 7,99€ e vedi che non avrai più dubbi su quanto fare. Lo ordini ora che è in promozione e ti arriva a casa in appena uno o due giorni se hai Prime attivo. I vantaggi della sottoscrizione si estendono anche alle spedizioni gratis su tutto il territorio italiano.