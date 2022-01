Mini HUB USB che occupa ZERO SPAZIO: salvavita a 10€

Hai mai pensato che sei proprio sfortunato ad avere una sola porta USB sul tuo dispositivo? Non ti preoccupare perché siamo nella stessa situazione ma per fortuna io ho risolto e anche tu ne hai la possibilità. In che modo? Acquistando questo mini HUB USB che è comodissimo, occupa uno spazio limitato e costa una manciata di euro. Infatti costa appena 10,99€ su Amazon ma credimi, ne vale la pena, tutta la pena!

Con spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia lo ricevi in pochissimo tempo.

Mini HUB USB 4 in 1: all'istante colleghi quello che vuoi

Niente più attacca e stacca con questo Hub USB che ti rivoluziona le ore al computer. È comodissimo perché è senza cavi quindi lo colleghi direttamente alla tua unica e sfortunatella porta e lui si fissa al tuo computer come se fosse una vera e propria estensione. Entra in funzione in un attimo e ti offre tutta la comodità di cui sei in cerca.

In modo particolare trasforma una singola porta in ben 4 entrate USB che funzionano alla perfezione. In questo modo non devi decidere, ad esempio, se utilizzare il ricevitore del mouse wireless o la pendrive che ti serviva per passare quei file.

È compatibile su ogni sistema ed è finanche rotabile. Significa che non ti pone limitazioni sotto nessun punto di vista.

Risolvi con un solo acquisto tutte le tue esasperazioni e portati a casa questo mini HUB USB su Amazon spendendo la piccolissima cifra di 10,99€. Con i servizi Prime garantiti lo ricevi a casa in uno o due giorni senza pagare neanche un euro in più.