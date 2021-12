Mini mouse wireless: 8€ e te lo porti a casa

Un mini mouse wireless fa sempre comodo soprattutto quando ti sposti spesso ma non vuoi rinunciare alla sua comodità. Per farti trovare pane per i tuoi denti ti propongo in offerta questo modello semplicissimo eppure unico. Su Amazon te lo porti a casa con appena 8,40€ quindi non puoi proprio rinunciare.

Non solo, le spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia lo fanno arrivare subito a casa, specialmente se sei Prime visto che in sole 24 ore il corriere bussa al tuo portone.

PS: sempre se sei abbonato non paghi neanche le spese aggiuntive!

Mini mouse wireless: perché è così fenomenale

Il mini mouse wireless di Sabrent è molto semplice come ti ho già detto eppure non è male. Si collega al tuo dispositivo mediante un semplicissimo ricevitore USB ed è subito pronto all'utilizzo: non devi né installarlo né fare qualcos'altro di strano.

Nonostante stia perfettamente nel palmo della mano si fa utilizzare non solo con comodità ma anche disinvoltura. Per tutte le ore di utilizzo avrai a portata di palmo un appoggio sensazionale.

A tua disposizione ti mette i soliti tre stati più la rotellina con funzione 4D e due tasti accessori che con il pollice ti fanno accedere sia a Windows in modo istantaneo che regolare i DPI.

Che dire, non ha bisogno neanche di pile visto e considerato che possiede una portentosa batteria ricaricabile al suo interno che strizza l'occhio all'ambiente.

Acquista subito il tuo mouse wireless su Amazon a soli 8,40€. Lo ordini e lo ricevi in uno o due giorni. Se non sei abbonato Prime, è la giusta occasione per mettere alla prova tutti i vantaggi dell'abbonamento: puoi attivare ora i 30 giorni di prova gratuita e approfittare (tra le diverse cose) delle consegne gratuite e immediate.