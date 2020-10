Mini PC: in 150 euro c'è tutto quel che serve

Anche oggi è un Mini PC a farsi notare tra le offerte disponibili su Amazon: non si tratta soltanto di costi bassi addizionati da sconti importanti, ma anche di una richiesta estremamente alta che sta segnando un trend importante in questa particolare fase di mercato.

Mini PC, l’ennesima opportunità che va a ruba

I Mini PC sono infatti una soluzione ideale quando l’investimento deve essere basso (151,99 euro 189,99 euro ) e lo spazio disponibile è poco (son sufficienti 12×12 cm), rendendosi compagni ideali di scuola e lavoro quando le esigenze sono quelle di navigazione e produttività senza particolari ambizioni nel gaming o sul fronte dell’immagine.

Inevitabilmente chi si trova improvvisamente a dover lavorare da casa può trovare in soluzioni simili tutto quanto occorrente: c’è l’HDMI per collegarsi a un monitor (o una tv, o addirittura ad un doppio display); c’è l’USB per mouse, tastiera e webcam; c’è la connessione RJ-45 per Internet; c’è la possibilità di collegare microfono e cuffie; c’è spazio per una SD Card. Non serve altro e speciali fori consentono anche di avvitare il dispositivo sul retro di un monitor per occupare quanto meno spazio possibile.

Con 151,99 euro, insomma, si ha a disposizione una postazione completa con processore Intel Celeron Apollo Lake J3455 e 8GB di RAM LPDDR4. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro e l’hard disk mette a disposizione 64GB di spazio. Inclusa anche la scheda wireless, dunque la postazione può essere anche lontana da eventuali connettori alla rete. Una vera postazione di lavoro, insomma, oggi disponibile con il 20% di sconto al miglior prezzo mai sperimentato prima.