Mini PC (16GB DDR4+512GB SSD) in SCONTO a soli 189,91€ (-24%)

Un Mini PC ideale a diversi scenari, per casa, ufficio o altre situazioni, dall’ottima scheda tecnica e dal prezzo ultra conveniente: è l’identikit di questo piccolo desktop del marchio NiPoGi che oggi puoi acquistare a soli 189,91 euro invece di 249.

Mini PC in offerta a 189 euro: la scheda tecnica

Questa la scheda tecnica del Mini PC in questione:

Processore : Intel Alder Lake-N100 (4C/4T, fino a 3,4 GHz)

: Intel Alder Lake-N100 (4C/4T, fino a 3,4 GHz) RAM : 16 GB DDR4

: 16 GB DDR4 Archiviazione : 512 GB SSD M.2 (espandibile fino a 2 TB)

: 512 GB SSD M.2 (espandibile fino a 2 TB) Porte : 1 RJ45 1000M LAN, 2 HDMI 2.0, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 DC, 1 jack audio

: 1 RJ45 1000M LAN, 2 HDMI 2.0, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 DC, 1 jack audio Dimensioni : 140 mm x 140 mm x 45 mm

: 140 mm x 140 mm x 45 mm Peso: 500 g

Tra le altre cose avrai anche il sistema operativo preinstallato, con supporto per Linux e Ubuntu, funzioni utili per accensione immediata o da remoto, il supporto al doppio monitor in 4K grazie alle due porte HDMI e una ventola di raffreddamento integrata che mantiene il dispositivo fresco e funzionante in ogni situazione.

Il compagni ideale se cerchi prestazioni avanzate in un formato compatto e portatile. Aggiungilo al carrello e portatelo a casa a soli 189,91 euro invece di 249.