Mini PC 16GB RAM, SSD 512GB e Ryzen 7 a soli 199,99€ su Amazon

Se cerchi un computer desktop potente, compatto e dal design originale, non lasciarti sfuggire questa occasione: il Mini PC Kuu Mingar 3 è in offerta su Amazon a soli 199,99 euro, con spedizione gratuita. Un affare da non perdere per avere un computer che ti offre tutto quello che ti serve per lavorare, divertirti e creare.

Mini PC a 199 euro: la scheda tecnica

Il Mini PC Kuu Mingar 3 è dotato del sistema operativo Windows 10 Pro, preinstallato e pronto all’uso. Il cuore del computer è il processore AMD Ryzen 7 3750H, un quad-core con otto thread che può raggiungere frequenze fino a 4,0 GHz. Con 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 512 GB, il Mini PC è in grado di gestire le attività più impegnative con facilità e fluidità.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo mini PC è la sua capacità di supportare l’uscita 4K a 60 Hz, grazie alla scheda grafica Radeon RX Vega 10 integrata nel processore. Questo significa che puoi goderti i tuoi contenuti multimediali in alta definizione con una qualità visiva eccezionale. Che tu stia lavorando o guardando film, avrai una chiarezza straordinaria.

La connettività è un altro punto di forza: con Bluetooth 5.0 e doppia connessione WiFi, puoi essere sicuro di rimanere connesso ovunque ti trovi. La porta di tipo C offre ulteriori opzioni di connessione e ti permette di collegare dispositivi moderni con facilità. Inoltre, il Mini PC Kuu Mingar 3 dispone di quattro porte USB-A 3.2 Gen 1, due porte HDMI 2.0, una porta audio da 3,5 mm e una porta Gigabit Ethernet. Non manca proprio nulla.

Nonostante le sue dimensioni compatte, il Mini PC ti offre un’esperienza completa e potente presentandosi come un compagno ideale per l’ufficio o il divertimento, offrendo prestazioni eccellenti e connettività versatile.

Insomma, il Mini PC Kuu Mingar 3 con lo sconto Amazon è un’occasione da non perdere: un computer potente, compatto e dal design originale che ti offre tutto quello che ti serve per rendere la tua esperienza informatica migliore. Cosa aspetti? Ordinalo subito su Amazon prima che vada in esaurimento.

