Mini PC a 200 euro: l'occasione di Natale su Amazon

Sotto la scocca compatta di Coofun J34 trovano posto una CPU Intel ‎con GPU integrata, 8 GB di RAM e una SSD da 128 GB per lo storage, oltre a tutto ciò che serve per allestire una nuova postazione desktop. Oggi il Mini PC è acquistabile su Amazon approfittando di uno 36 euro di sconto sul prezzo di listino, giusto in tempo per regalarlo (o regalarselo) in vista del Natale.

Coofun J34: un forte sconto per il Mini PC

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Garantito il supporto alle configurazioni multi-monitor grazie alla doppia uscita video: VGA e HDMI con risoluzione fino a 4K. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare il Mini PC di Coofun (modello J34) al prezzo finale di soli 203,99 euro invece di 239,99 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita, così da poterlo eventualmente mettere sotto l'albero di Natale.