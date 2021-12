Tutto il ritorno della Serie A con 30 € di sconto

Le prime quattro squadre racchiuse in pochi punti, le inseguitrici intenzionate a rimontare: la lotta per la vetta della Serie A promette scintille da qui a maggio. Se non vuoi perderti nemmeno una partita o desideri regalare tutte le emozioni del ritorno a qualcuno in vista delle festività, puoi mettere sotto l'albero una prepagata DAZN: scegliendo quella da sei mesi risparmi 30 euro.

DAZN: l'abbonamento da sei mesi ti costa meno

Oltre al calcio, il servizio propone lo streaming di eventi sportivi dedicati a NFC, UFC, boxe, basket, pallavolo, snowboard, biliardo, sci, darts, motori, biathlon e discipline estreme a cui si aggiungono interviste, approfondimenti e produzioni originali. Tutto questo, per sei mesi, al prezzo di 149,90 euro invece di 179,94 euro se lo acquisti su Amazon.

Lo puoi acquistare subito online, allegando un messaggio di auguri personalizzato che sarà recapitato all'indirizzo email del destinatario insieme al codice per attivare la promozione. Puoi anche eventualmente decidere di posticipare la data di invio, così da recapitarlo alla vigilia o il giorno di Natale. Disponibile anche la formula trimestrale che permette di risparmiare 10 euro (79,90 euro invece di 89,97 euro).