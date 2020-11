Mini PC 4 core dual monitor a meno di 200€ per il Black Friday

Per chi cerca un buon PC, potente e compatto, il Black Friday di Amazon offre diverse soluzioni. Tuttavia abbiamo deciso di suggerirvi quella che secondo noi è la migliore occasione per qualità/prezzo. Stiamo parlando del Mini PC ACEPC AK2, un computer adatto ad ogni esigenza con un ingombro ridotto al minimo indispensabile.

Mini PC ACEPC AK2: caratteristiche tecniche

Questo PC è equipaggiato con un processore Intel Celeron J3455 quad-core per una frequenza massima di 2,3GHz. Questo è accompagnato da ben 8GB di memoria RAM e una memoria ROM di 128GB. Particolarità dell’AK2 è l’espandibilità della memoria di massa. È possibile montare infatti sia un HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB, o una microSD fino a 128GB. Installare l’HDD/SSD inoltre è estremamente semplice, in quanto il coperchio non necessita di alcuno strumento per essere rimosso, ma basterà sbloccare l’incastro con il tasto a scorrimento preposto.

Dal punto di vista della connettività c’è tutto. Le porte USB sono quattro di cui due 3.0, a cui si affianca una porta RJ45 per la connessione via cavo, il tradizionale jack combinato per cuffie e microfono da 3,5mm e due uscite HDMI. Queste ultime permettono di ottenere una configurazione desktop a doppio monitor fino al 4K a 60 frame per secondo. Anche sul fronte della connessione senza fili il PC non trascura nulla. È presente sia la connessione Wi-Fi dual band sia il Bluetooth per connettere le periferiche esterne. A spingere l’hardware invece ci pensa Windows 10 nella sua edizione Professional.

Presente direttamente in confezione anche la piastra per fissare il PC direttamente al monitor, soluzione che elimina completamente l’ingombro dalla scrivania. Ad un prezzo di 175,92 euro su Amazon, con uno sconto di oltre 40 euro, si tratta di una soluzione perfetta sia per la casa che per l’ufficio.